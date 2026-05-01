年に一度のワクチンのため、病院を訪れたワンコ。待合室では余裕たっぷりの様子だったものの、診察台に上がった途端に思わぬ変化が訪れたといいます。

その一連の姿が注目を集め、記事執筆時点で2万回再生を突破。「頑張ったね！」「可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：年に1度の注射を打ちに来た犬→ニコニコ笑顔だったのに、診察台に乗ると…事態に気付いた瞬間の『表情』】

待合室ではにこにこ

TikTokアカウント「fukupukumaru」に投稿されたのは、柴犬の福丸くんのお姿。この日、丸顔がチャームポイントの福丸くんは、年に一度のワクチン接種のため病院を訪れていたそうです。

待合室ではリードに繋がれながら、周囲を見渡していた福丸くん。尻尾をくるんと巻き、口元もどこか緩んだような表情で、落ち着いた様子を見せていたといいます。ときおり視線を動かしながら“にこにこ”で過ごす姿からは、まだ余裕があるような雰囲気だったとか。

診察台に乗った瞬間…

しかし診察室へ移動し、診察台に乗せられた途端、福丸くんの表情が変わったといいます。それまでのにこやかな雰囲気は消え、口をきゅっと結び、目を見開いたまま動かなくなってしまったそう。何かを訴えるように終始「クーン、ウゥーン」とお喋りしているような声も。

一点をじっと見つめ固まるその様子は、“何か”に気付いてしまったかのようにも見えます。周囲を見回すこともなく静止する姿からは、戸惑いや緊張が伝わってくるようで、思わず応援したくなる空気が漂っていたようです。

ついにワクチン…そしてその後

その後、体を支えられながらいざワクチン接種…。針が刺さった瞬間には「アォーン」と高い声を上げ、少し顔を背ける動きも見せた福丸くん。それでも大きく暴れることはなく、その場でしっかりと受け止めていたそうです。

終わったあとは鼻をぺろりと舐めながら視線を落とし、どこか気持ちを落ち着かせるような仕草も。お会計中は外で待ちながら、ガラス越しに中の様子をうかがっていたんだとか。その一連の素直な反応は、多くの人の頬を緩ませたのでした。

投稿には「情けない声が可愛すぎる笑」「文句言ってる顔も全部可愛いです」「診察台の顔が不安そう」「プク丸くんよく頑張りました！」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「fukupukumaru」では、福丸くんの日常の様子が数多く投稿されています。丸顔が魅力の福丸くんの愛らしい姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「fukupukumaru」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。