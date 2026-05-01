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意外と知らない大腸がん急増の裏側。市販パンの乳化剤が腸のバリアを「こっそりと洗い流してしまう」理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】」が、「【警告】大腸がん急増の裏側。市販パンの「乳化剤」が腸のバリアを溶かす恐ろしい理由」と題した動画を公開した。動画では、日本で大腸がんが急増している原因として、腸内の慢性的な炎症と、それに拍車をかける市販パンの危険性について解説している。



動画の冒頭でむらまつ氏は、大腸がんが女性の死因第1位、男性の第2位になっている現状に触れ、その最大の原因は腸内の慢性的な炎症にあると説明する。現代人は胃腸が疲れて消化する力が落ちていることが多く、肉や卵などのタンパク質をたくさん食べると、胃でドロドロに消化しきれずに腸へ運ばれてしまう。それが体温と同じ37度前後の腸内で長時間とどまることで腐敗し、アンモニアなどの有害物質に変化。この毒素が腸の壁を刺激し続けることで、「腸の中は常に火事のような状態」になると指摘している。おならや便の匂いがきつくなった場合や、お腹がよく張るという人は、すでに腸内で腐敗と炎症が始まっている可能性があるという。



さらに、ただでさえ有害物質で炎症を起こしている腸に「ガソリンを注ぎ込んでしまう」のが市販のパンだと警告する。市販のパンに多く使われている乳化剤は、水と油を混ざりやすくする成分であり、食器用洗剤に入っている界面活性剤とまったく同じ働きをする。そのため、洗剤でフライパンの油汚れを落とすのと同じように、腸内を外敵から守る粘液のバリアを「こっそりと洗い流してしまう」と解説。バリアが剥き出しになった腸壁に腐敗したタンパク質の毒素が触れると、腸の壁がボロボロになり、開いた穴から毒素が血液に乗って全身を巡る「リーキーガット」と呼ばれる恐ろしい状態に陥る。くわえて、パンに含まれる小麦のグルテンもゴムのようにベタベタしており、消化されずに腸の壁に貼り付いて炎症を悪化させると説明している。



動画の終盤では、これらの問題の解決策として「傷ついた腸を休ませてあげること」を推奨。余計な添加物や炎症の元になる小麦粉を一切使わない手作りパンを提案している。スーパーで買える料理用の米粉を使用し、ボウルもヘラも使わずにポリ袋だけで完結する製法を紹介。粉の計量から焼き上がりまで「たったの40分」で済む手軽さを強調し、自分と家族の健康を守るために「賢く素材を選んで」パンを作る力を身につける重要性を伝えて締めくくっている。