猫の『伸びてきた毛』を触っていたら…猫とは思えない『まさかの反応』に１万いいね「キャワイイｗ」「めっちゃふさふさ」と話題
猫の前足の毛を触っていたという飼い主さん。すると、猫は思いがけない反応をしたそうで...？可愛い猫の手と驚きの反応が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で29万回表示を突破し、1万件以上のいいねを記録。「ふわふわおてて！」「愛おしさが止まらない」などのコメントが寄せられることとなりました。
【動画：猫の『伸びてきた毛』を触っていたら…猫とは思えない『まさかの反応』】
想定外の一声
Xアカウント「さとう＠猫ぼっこ」に投稿されたのは、猫の『ぜん』ちゃん。ぜんちゃんは長毛の茶白猫。お手手は白く、靴下をはいているかのような見た目とのこと。
この日、ぜんちゃんのお手手の毛が伸びてきていたので、飼い主さんは触りながら確認していたそう。
優しく長い毛を伸ばすように触っていると、可愛らしいピンクの肉球も見えたといいます。顔の前でお手手をパーに開いて見せてくれていたぜんちゃんですが、急に驚きの一声を発したといいます。
なんと「う～…わんっ！」と犬のように鳴いたといいます。ぜんちゃんは時々犬のように鳴くことがあるのだとか。怒ったりアピールしたりしたい時に『ワン』と発することがあるそう。鳴いた瞬間はお手手をぴくっとさせましたが、お手手を見せたまま顔を出したというぜんちゃん。飼い主さんのほうを優しく見つめる様子から、もっとかまってほしいというアピールだったのかもしれませんね。
鳴き声と可愛い手にメロメロなXユーザーたち
前足の毛を触られていたぜんちゃんを見た方たちから「ｺﾚはいじくりたくなりますね」「ぜんちゃん指毛も声もかわいい～」などの声が寄せられていました。
特別な鳴き方と愛らしいお手手でXユーザーたちの注目を浴びたぜんちゃん。アピール上手なぜんちゃんから目が離せません。
写真・動画提供：Xアカウント「さとう＠猫ぼっこ」さま
執筆：さおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。