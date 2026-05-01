猫の前足の毛を触っていたという飼い主さん。すると、猫は思いがけない反応をしたそうで...？可愛い猫の手と驚きの反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で29万回表示を突破し、1万件以上のいいねを記録。「ふわふわおてて！」「愛おしさが止まらない」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫の『伸びてきた毛』を触っていたら…猫とは思えない『まさかの反応』】

想定外の一声

Xアカウント「さとう＠猫ぼっこ」に投稿されたのは、猫の『ぜん』ちゃん。ぜんちゃんは長毛の茶白猫。お手手は白く、靴下をはいているかのような見た目とのこと。

この日、ぜんちゃんのお手手の毛が伸びてきていたので、飼い主さんは触りながら確認していたそう。

優しく長い毛を伸ばすように触っていると、可愛らしいピンクの肉球も見えたといいます。顔の前でお手手をパーに開いて見せてくれていたぜんちゃんですが、急に驚きの一声を発したといいます。

なんと「う～…わんっ！」と犬のように鳴いたといいます。ぜんちゃんは時々犬のように鳴くことがあるのだとか。怒ったりアピールしたりしたい時に『ワン』と発することがあるそう。鳴いた瞬間はお手手をぴくっとさせましたが、お手手を見せたまま顔を出したというぜんちゃん。飼い主さんのほうを優しく見つめる様子から、もっとかまってほしいというアピールだったのかもしれませんね。

鳴き声と可愛い手にメロメロなXユーザーたち

前足の毛を触られていたぜんちゃんを見た方たちから「ｺﾚはいじくりたくなりますね」「ぜんちゃん指毛も声もかわいい～」などの声が寄せられていました。

特別な鳴き方と愛らしいお手手でXユーザーたちの注目を浴びたぜんちゃん。アピール上手なぜんちゃんから目が離せません。

写真・動画提供：Xアカウント「さとう＠猫ぼっこ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。