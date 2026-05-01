石丸伸二が日常生活における意外な「こだわり」から生じる恋人との衝突エピソードを語り、スタジオを爆笑させた。

【映像】石丸伸二が気に入らないスポンジの形

4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

議会が延びてしまいその日に沖縄に帰れなくなったいずみは、リモートでの2ショット相手として好意を抱くしんじを指名した。

過去の恋人との喧嘩について話題になるとしんじは、「食器を洗うスポンジあるじゃないですか？」と切り出し、スポンジを買い替える際に、「買ってきたスポンジが、なんか可愛い魚の形なんですよ」と具体例を挙げると、スタジオの玉城ティナは「うちもそれ使ってますけど」とコメント。しかししんじは「え、『なんでコレ選んだの？』って（彼女に）言ったら『可愛いじゃん』ってくる。で、『これ、泡立ちにくいし持ちにくいし洗いにくいし。良いところ無いよね？みたいな」と、可愛さよりも機能性を重視してるところに不満を吐露。映像ではその魚のスポンジが映されると、玉城ティナは「そう、それ！使ってます！」と声をあげ爆笑。

しんじは「これを僕は伝えなかったなと思って反省したの。あるべきスポンジの形をね」と笑い出すしんじに「あるべきスポンジの形って何？(笑) 怖い！」とスタジオは爆笑と悲鳴が入り混じっていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。