【Apex Legends：シーズン29「オーバークロック」】 5月6日より開催予定

Electronic Artsは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用バトルロイヤルゲーム「Apex Legends」において、シーズン29「オーバークロック」を5月6日より開催する。

今回のシーズンでは、久々の新レジェンド「アクセル」が登場。そのほかにも「コンジット」と「ヴァンテージ」のアビリティが改修されるほか、味方をその場で復帰させられる新要素「デスボックスリスポーン」が実装される。

新レジェンド「アクセル」

【「エーペックスレジェンズ：オーバークロック」ゲームプレイトレーラー】

スカーミッシャークラスの新レジェンド「アクセル」を実装。“スピード”に焦点を当てており、パッシブアビリティ「ドリフト」はスライディング時に横移動が可能となるほか、戦術アビリティ「ニトロゲート」は高速スライドで一気に距離を詰められる“ゲート”を設置できる。なお、設置したニトロゲートは敵も利用可能なため、使用には判断力も求められる。

そしてアルティメットアビリティ「キックスタート」では敵を追尾するドローンを展開。敵の動きを封じたり、攻める際の起点作り、混戦時の時間稼ぎなどで活用できる。

【アクセル】

新レジェンド「アクセル」

戦術アビリティ「ニトロゲート」は高速スライドができる“ゲート”を設置可能

アルティメットアビリティ「キックスタート」は敵を追尾するドローンを展開できる

既存レジェンドのアップデート

シーズン29では既存レジェンドのアップデートも実施。サポートクラスの「コンジット」は、パッシブアビリティ「セイバースピード」でスカーミッシャークラスのレジェンドに向かって走る際に、追加の移動速度ボーナスを得られるようになったほか、戦術アビリティ「レイディアントトランスファー」はチャージが2つ追加されるなど、アクセルと相性のいいレジェンドとなった。

また、リコンクラスの「ヴァンテージ」は、戦術アビリティ「エコー配置」で発動後に着地の影響を受けなくなったほか、アルティメット「スナイパーズマーク」では構えとエイムの反応速度が向上し、2倍サイトも新たに追加された。

【コンジット／ヴァンテージのアップデート】

コンジットは、アクセルと相性のいいレジェンドへとアップデート

ヴァンテージは「スナイパーズマーク」で構えとエイムの反応速度が向上している

デスボックスリスポーン

倒された味方をその場で直接復活させられる新要素「デスボックスリスポーン」が登場。リスポーンビーコンを探すことなく、仲間を即座に戦線へ復活させられるようになる。だが、バランスを保つためにクールダウンシステムが導入されており、同じ味方がダウンする回数が増えるほど、デスボックス地点で復活できるまでの待機時間が長くなる。

今後のロードマップ

【デスボックスリスポーン】

シーズン29の開催にあわせて、ロードマップを更新。新たにシーズン32でランクアップデートが行なわれることが発表された。

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