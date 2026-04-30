お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーさん（41）と安藤なつさん（45）が30日、清涼菓子に関するPR発表会に登場し、最近ハードに感じる出来事を明かしました。

現代人が抱える小さなストレス“マイクロストレス”の解消をテーマとしたリズムゲームイベント『ミンティア リフレッシュビート』が、東京ミッドタウンで開催（4月30日から5月3日まで）。

今回、ゲストとして登場した2人は巨大画面を前に、日常のちょっとしたストレスをリフレッシュするゲームを体験しました。

■カズレーザー「間に合わなくて失格になりそう」苦労を語る

ゲームをハードモードで挑戦したことにちなみ、“最近ハードに感じる出来事”について聞かれたカズレーザーさん。「今、私は教習所に通っているから。めちゃくちゃむずいじゃんあれ。超ハード。すぐ退所したい」と話しました。

そして、「車線変えるときに、“鏡見ました” “後ろ見ました”とかあるわけじゃない。全部口に出してやってる。間違えたくないから」と、苦労を語ったカズレーザーさん。

安藤さんに「（教習所は）いい段階までいったの？」と進捗（しんちょく）を聞かれると、カズレーザーさんは「もうすぐ間に合わなくて…失格になりそう」と明かし、「でも頑張ってる」と弱気に一言。会場の笑いを誘いました。