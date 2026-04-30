FLOW×NARUTOの最強タッグ、世界の熱狂を受け中南米へ！「FLOW WORLD TOUR 2026 “NARUTO THE ROCK” 中南米ツアー開催決定!!!

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ロックバンドFLOWが、アニメ『NARUTO-ナルト-』楽曲のみで構成されたワールドツアー『FLOW WORLD TOUR “NARUTO THE ROCK”』において、新たに3rd Stageとなる中南米ツアーの開催を発表した。

同ツアーは、昨年ヨーロッパ・北米を舞台に全13か国30都市30公演を完走。延べ25,000人以上を動員し、FLOWと『NARUTO-ナルト-』の世界観が融合したライブ演出で、各地に圧倒的な熱狂と一体感を生み出した。

ライブでは、「GO!!!」「Sign」「GOLD」などの代表曲に加え、「遥か彼方」「シルエット」といった『NARUTO-ナルト-』主題歌のカバーも披露。さらに、ほぼ全楽曲でアニメ映像を使用した演出により、音楽と作品がシンクロする唯一無二のライブ体験を実現。会場は大合唱に包まれ、国や言語を超えた一体感が生まれた。

その熱狂はSNS上でも拡散され、ヨーロッパ・北米各地でのライブ映像が世界中のファンの共感を呼び、大きな反響を獲得。こうしたグローバルな熱量を受け、今回の中南米ツアー開催が決定した。

今回の中南米ツアーでは、チリ・サンティアゴ、アルゼンチン・ブエノスアイレス、ペルー・リマ、そしてメキシコ各都市を巡る、30,000人規模の全4カ国8公演を実施予定。

FLOWはこれまでも中南米でのライブを通じて圧倒的な支持を得ており、2024年に開催した「FLOW WORLD TOUR “ANIME SHIBARI 2024-2025”」の中南米編では、メキシコ、エクアドル、アルゼンチン、チリ、ブラジル、ペルーの6カ国8公演を実施。中でもペルー・リマでは2日間で約7,000人を動員するなど、同エリアにおける高い人気と熱量を証明している。

セットリストは引き続き、『FLOW THE COVER 〜NARUTO縛り〜』収録曲も含めた、『NARUTO-ナルト-』シリーズを彩ってきた主題歌のみで構成され、濃密なライブ体験が中南米でも展開される予定だ。

FLOWとNARUTO――20年以上にわたり歩みを共にしてきた最強タッグが、世界中の“仲間”に会いに行く“NARUTO THE ROCK”。ツアーはさらに拡大し、中南米へと舞台を広げる。

日本国内では、“ロックバンドが創るアニソンロックフェス”を掲げたアリーナ規模の主催イベント「FLOW THE FESTIVAL」で大成功を収めるなど、そのライブ活動のスケールは年々拡大している。

さらに同フェスは海外展開も進めており、昨年の上海に続き、今年7月に中南米へ初上陸。メキシコでの開催も新たに決定した。

ワールドツアーを通してその存在をさらに大きくしたFLOWが旋風を巻き起こす。

●ライブ情報

“FLOW WORLD TOUR 2026 “NARUTO THE ROCK”

【3rd. STAGE / Latin America】

4ヵ国（CHILE、ARGENTINA、PERU、MEXICO）

8都市（SANTIAGO、BUENOS AIRES、LIMA、TIJUANA、MONTERREY、GUADALAJARA、LEÓN、QUERÉTARO）

8公演

TUE, JUN 30 SANTIAGO, CHILE - Caupolicán theatre

THU, JULY 2 BUENOS AIRES, ARGENTINA - Groove

TUE, JULY 7 LIMA, PERU - Domo costa 21

TUE, JULY 14 TIJUANA, MEXICO - Foro jai alai

THU, JULY 16 MONTERREY, MEXICO - Showcenter complex

FRI, JULY 17 GUADALAJARA, MEXICO - Teatro Studio Cabaret

SUN, JULY 19 LEÓN, MEXICO - Teatro Manuel Doblado

MON, JULY 20 QUERÉTARO, MEXICO - Teatro Josefa Ortiz de Domínguez

特設サイト

https://www.flow-official.jp/cam/narutotherock/

チケット情報

チケット発売日：2026年5月1日（金）10:00（各地現地時間）

セットリストプレイリストSpotify Playlist:

https://open.spotify.com/playlist/6ITwtBE7xIakbChGPKTWs0?si=1KJKOY-vQaihvzOSCdL_5A

FLOW THE FESTIVAL in MEXICO CITY 2026

2026年7月22日（水）

都市：メキシコシティ・メキシコ

会場：FORO POLANCO BY SONAR PRO

出演者：FLOW / DOES / DJ TAKE

チケット情報

チケット発売日：2026年5月1日（金）10:00（各地現地時間）

https://flow-the-festival-in-mexico-city.boletia.com/

過去13枚のアルバムから厳選!!!26曲を披露するオールタイムベストツアー開催！

『FLOW 26TH ANNIVERSARY TOUR 2026 “ALL TIME 26” 26曲ライブ』

5月6日(水・祝) 16:30/17:00[会場] 福岡：DRUM Be-1

5月8日(金) 18:15/19:00[会場]愛知：ElectricLadyLand

5月12日(火) 18:15/19:00[会場]大阪：心斎橋BIGCAT

詳細はこちら

https://www.flow-official.jp/news/detail.php?id=2689&bu=.%2F

FLOW THE FESTIVAL 2026

2026年6月6日(土)、7日(日)

会場：ぴあアリーナMM

開場/開演 10:00/12:00

特設サイト

https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026/

関連リンク

FLOWオフィシャルサイト

https://www.flow-official.jp/