４度目のがん治療中の女優・古村比呂（６０）が３０日、ブログを更新。３カ月ぶりに「３６回目」の抗がん剤治療を受けたことを明かした。

当初は３月に予定されていたが、膀胱炎で処方された抗生剤の薬アレルギーで蕁麻疹（じんましん）が全身に出ている影響などで、治療を延期していた。

３０日付ブログでは「今日は２月５日以来約三ヶ月ぶりにキイトルーダ３６回目抗がん剤治療を受けました」と報告。「２．３．４月は体調が不安定で 膀胱炎や薬疹 最近はばね指に」とさまざまな要因で３カ月、期間があいたことを説明した。採血検査の結果は「いい感じ」だったそうで、「このままこの調子で過ごせますように」と願いをつづった。

古村は１９８７年、ＮＨＫの朝ドラ「チョッちゃん」で黒柳徹子の母がモデルのヒロインに。２００９年に俳優と離婚し、３人の息子を育てあげた。１２年３月にステージ１の子宮頸がんと診断され、子宮を全摘。１７年３月に再発し、放射線治療と抗がん剤治療を受けたが、同年１１月に「再々発」。２３年１月に「再々再発」が発覚した。