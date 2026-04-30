気象庁によりますと、西日本では５月１日にかけて、東日本では２日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意が必要だとしています。

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九州の南にある前線を伴った低気圧は東北東へ

この低気圧は、５月１日にかけて西日本太平洋側から東日本太平洋側の沿岸付近を通って１日夜には三陸沖まで進み、別の低気圧が１日朝までに山陰沖で発生し、１日夜にかけて東日本の日本海側へ達する見込みです。また、１日は、西日本から東日本の上空約５５００メートルには、氷点下２１度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。このため、西日本から東日本にかけて、大気の状態が非常に不安定となるということです。

注意すべきことは

西日本では５月１日にかけて、東日本では２日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要だとしています。気象庁では発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めるほか、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意するよう呼びかけています。

関東地方では警報級の大雨のおそれ

関東地方と伊豆諸島では、１日明け方から昼過ぎにかけて、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

５月１日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ３０ミリ

関東地方南部 ４０ミリ

伊豆諸島 ３０ミリ

３０日１８時から５月１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ８０ミリ

関東地方南部 １２０ミリ

甲信地方 ８０ミリ

伊豆諸島 １５０ミリ



が予想されています。



今後の気象情報に注意してください。