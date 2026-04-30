◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（３０日・東京ドーム）

広島の中村奨成外野手が、出場選手登録を抹消された。新井貴浩監督は「スタート（スタメン）で出る試合も減ってきている。使ってみても、なかなか上がってこない。だったら一回抹消して、しっかり振り込みなさい、ということ」と理由を説明。今後について３軍調整になると明かした。

２軍ではなく、実戦のない３軍での調整について「今のままファームにいって試合に出ても。本人もモヤモヤしていると思う」と指揮官。「『これだ！』というものが、まだないと思う。３軍でしっかり、自分が今どうなっているのかを見つめ直してほしい。その後にファームの試合に出てという形を取ります」

昨季は自己最多の１０４試合に出場するなど飛躍を遂げた２６歳。９年目の今季は自身初の開幕１軍スタート。開幕戦から主に「２番・右翼」で出場を続けたが、１６戦目の１８日のＤｅＮＡ戦（マツダ）で初めてスタメン落ち。ここまで２２試合で打率１割６分９厘、０本塁打、０打点と結果を残せていなかった。