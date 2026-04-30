◇女子ゴルフツアー NTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日 千葉県 浜野GC＝6704ヤード、パー72）

ツアー初優勝を狙うプロ2年目の吉田鈴（22＝大東建託）が4連続を含む7バーディー（1ボギー）を奪い6アンダー66で回った。ホールアウト時点でトップと1打差の2位につけた。

吉田は「今日はロングパットが何本も入ってくれた。66のショットではなかっったけど、パターに助けられた」と振り返った。

インから出て10番で5メートルのフックラインを沈めてバーディー発進。12番で3メートルを決めると、13番は17メートルの上りのパットを強めにヒット。外れれば2メートルはオーバーしそうな勢いでカップに飛び込み「打った瞬間強いなと思った。入ったのでラッキー」と笑みを浮かべた。

さらに14番で10メートルを沈めて、15番も伸ばし4連続バーディーを奪った。

試合のなかった先週、約1年半ぶりにパターを変更し、ヘッドに鉛を張った。これが奏功した。「重いパターにした。リズムが早くなるのが気になっていたけど、重いとゆっくり打てる」と好感触が戻り、自己最少タイの好スコア66の支えになった。

ツアー初優勝に向けて好スタートを切った。吉田は「ショットは切り返しでタイミングが取れない感じだった。この後、出球を揃える練習をしてショットでバーディーが取れるようにしたい」と練習場に向かった。