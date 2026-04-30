教育アドバイザーの清水章弘氏が30日、TBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。東京都福生市の路上で男子高校生らをハンマーで殴打するなどして男が逃走した事件について言及した。

警視庁によると、29日朝、容疑者の男（44）は自宅近くの路上で話していた高校生ら数人のうち、男子高校生2人を殴打した。駆けつけた警察官にナイフを示し、噴霧器で薬剤のようなものを噴射。その後、自宅に立てこもったとみられたが、裏口から逃走する様子が防犯カメラに写っていた。

高校生のうち、もう1人は軽傷、警察官3人も搬送された。

警視庁は30日、眼底骨折を負ったとみられる男子高校生（17）に対する殺人未遂容疑で逮捕状を取った男を公開手配した。

清水氏は「（男は自宅を）抜け出す可能性だって十分にあったはずですよね。玄関先で噴霧器などで警察の方々を追い返したという報道は見たんですけども、じゃあ追い出されました。外に出ました。例えばドアが閉まっています。時間がたった時にどうしてそこで立てこもっているって決めつけができてしまったのか、それが気になっています」と自身の受け止めを述べた。

容疑者は身長173センチとみられ、灰色のパーカとスウェットを着用。黒色の手提げバッグを持っていた。情報提供は警視庁福生署、電話042（551）0110。