Ｊｏｓｈｉｎ <8173> [東証Ｐ] が4月30日昼(12:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の40億円→52億円(前の期は34.9億円)に30.0％上方修正し、増益率が14.6％増→49.0％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の19.9億円→31.9億円(前年同期は17.1億円)に60.1％増額し、増益率が16.5％増→86.5％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年3月期通期連結業績は、猛暑によるエアコン販売の増加に加え、買替需要を背景とした携帯電話、パソコンや新商品の発売によるテレビゲーム等の販売拡大が売上に寄与し、当初予想を上回る堅調な業績となる見通しです。また、当社グループが業界唯一のオフィシャルスポンサーを務める阪神タイガースのリーグ優勝を記念して実施した販売イベントも、業績の押し上げに貢献しました。さらに、遊休資産や政策保有株式等の措置についても計画に沿って着実に進捗しており、相応の特別利益が計上できる見通しです。(業績予想等に関する注記事項)上記の業績予想数値は、当社が現時点において入手可能な情報及び合理的と判断する一定の前提に基づき算出したものであり、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。