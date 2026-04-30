【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

プラモデル工具キット103点セット

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にプラモデル工具セットが追加された。

期間中、プラモデル工具キット103点セットや85点セット、ニッパーの5点セット、片刃ニッパー 工具セット（11点セット）などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

HIMOMO プラモデル工具キット103点セット

初心者から上級者まで幅広く使用できる工具セット。軽量で持ち運びにも便利。

BOOSDEN ニッパー 5点セット

炭素鋼を使用し、さらに精密研磨加工を施すことでスムーズな切断を実現。電線（銅線・軟鉄線）やプラモデルのゲート処理、小型家電の補修、電子工作など、幅広い用途に対応する。刃先が鋭く、切り口も美しく仕上がる。

HOUSERAN プラモデル 片刃ニッパー 工具セット（11点セット）

ニッパーは、片刃仕様の特殊ブレード設計により、パーツをきれいにカットできる。ニッパーのほか、替え刃付きペン型ナイフ（保護キャップ付き）、ストレート＆曲がりピンセット、研磨バー、交換用スプリング、収納ケースなどがセットになっている。