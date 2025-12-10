◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）

巨人の竹丸和幸投手（２４）が６回２失点の好投で、両リーグトップタイの４勝目を挙げた。４月までに４勝は、球団新人では１５年の高木勇人以来、左腕では初の快挙だ。２点を先制した２回１死二、三塁では、竹丸がセーフティースクイズ。三塁走者の平山功太内野手（２２）が巧みに捕手のタッチをかいくぐる「神の手」生還を披露した。救援陣も無失点でつなぎ、ゴールデンウィーク９連戦で初勝利。貯金を最多タイの４に戻した。

声援は耳に入らない。竹丸は捕手・岸田を信じ、サインに何度もうなずいた。５回２死走者なしから四球や連打で２点差に迫られ、なおも一打逆転、満塁のピンチ。無心になろうとした。「あまり考えすぎず、１球１球ミット目がけて投げました」。宝刀・チェンジアップで小園を二ゴロに仕留めると、張り詰めていた表情をほんの少し緩ませ、視線を上げた。正念場を切り抜けた先にあったのは、両リーグトップタイの４勝目。球団で、４月までに４勝を挙げた初めてのルーキー左腕になった。

初回、３者連続三振で圧巻の立ち上がり。直球はプロ入り後最速の１５１キロを計測し、スライダーもキレた。地元は広島。縁も深い初対戦の赤ヘル打線を６回６安打２失点に抑えた。歴史的な勝ち星の話題を振られても、深く言及することはなかった。「きょうも先制してもらって、それをしっかり次の投手につなげたのがよかった」。あくまでも重要視したのは投球内容。球数は３勝目を挙げた２２日の中日戦（前橋）の５回９７球から６回９４球に改善した。「なるべく長いイニング行きたかった。ストライクをずっと意識していた」と効率的に打者を抑えた。

バッターとしても確実に成長している。高３以来、７年ぶりの打席に備え、オープン戦期間からトラジェクトアーク（投手の球速や変化量などを再現できるマシン）で犠打の練習を続けてきた。２回、２点を先制してなおも１死二、三塁からセーフティースクイズ。森下の１４５キロを転がしてプロ初犠打、初打点を記録した。「あれは（三塁走者の）平山のおかげです」と神走塁を持ち上げたが、自らを助ける貴重な１点を追加した。

登板日のルーチンとして染みついているのが、惜しみないファンサービスだ。先発投手は通常、試合約３０分前に外野でキャッチボールを行い肩を慣らす。独特な緊張感が漂うプレーボール直前。集中力を高めるため淡々とこなす選手も多いが「スルーするのも申し訳ないじゃないですか」と竹丸は必ず客席に目をやり、声援に応える。オープン戦からずっとだ。キャッチボール後にはスタンドの少年にボールをプレゼントした。さりげない優しさと平常心が、普段通りの投球リズムを生んだ。

５回の危機を耐え抜き、６回も先頭を出しながら粘りきった。阿部監督も「最後自分でしのいできた。ナイスピッチングだった」と称賛。お立ち台では「２ケタ勝てるように頑張ります」と新たな目標も飛び出した。自信あふれる笑顔が、スポットライトに輝いた。（北村 優衣）