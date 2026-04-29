Image: KING's BARREL

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

北極圏の厳しい寒さと、暖炉のような温かな芳醇さを同時に味わう。「ヘイムダル」をひと言で表すなら、この対極にある感覚の共存です。氷河の純粋さと、チーク樽やライ樽がもたらすスパイシーな重厚さが、これまでのウイスキー体験を鮮やかに更新してくれます。

さらに、今回のプロジェクトに突如として登場した北極シングルモルトが「ヨルムンガンド」。予測不能な「LOKEシリーズ」の第2作として2026年3月12日に世界同時リリースされた希少な1本です。

ノルウェー北極圏から日本へ。今この瞬間、先行販売で手の届く場所にあるリミテッドウイスキーのプロジェクトは間もなく終了となります。このタイミングで改めて、「ヘイムダル」と「ヨルムンガンド」がどんなウイスキーなのかをご紹介していきます。

世界最北端で醸される、氷河と大麦の純粋な出会い

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味わいの始まりを告げるのは、5000年前の氷河から届いた純粋な水。世界最北端の蒸溜所で、北欧の大麦と伝統酵母を用いて丁寧に仕込まれたスピリッツは、まさに極地の芸術品です。清らかな背景を持った原料たちが、複雑な熟成を経てもなお、味わいの根底に1本の芯を通しています。

極北の激しい息遣いが、樽の中の時間を加速させる

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香りの秘密は、北極圏のドラマチックな寒暖差にあります。樽が温度変化によって膨張と収縮を繰り返すことで、スピリッツは効率よく木材の風味を取り込んでいきます。この環境が、短期間でもリッチなボディと芳醇なスパイス感を生み出す理由。自然の過酷さを豊かさへと転換する、北極ならではの熟成哲学がここにあります。

4種の樽が奏でる、重層的でスパイシーな旋律

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ゆっくりと時間をかけて愉しみたい、4つの樽による重層的な構成も見どころのひとつです。アモンティリャード樽の甘美な香りとライ樽のペッパーのような刺激が、心地よい緊張感と緩和をもたらします。さらに、伝統的な産地の手法としては珍しいチーク樽を熟成の一部に用いることで、トーストしたオークや複雑なスパイスのレイヤーが生まれています。

ルールに縛られるのではなく、独創的な味わいを追求する……そんな蒸溜所の冒険心が、最後の一滴まで驚きを与える一杯を形作りました。

虹の橋の守護神に捧げられた、北欧神話の世界観

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味わいをさらに深めるのは、この1本に込められた北欧神話の精神性。虹の橋を見守り、ラグナロクの到来を告げる神の物語が、ウイスキーに揺るぎないアイデンティティを与えています。ボトルと外箱に刻まれた意匠やコンセプトは、飲む者を神秘的な北国の歴史へと誘ってくれます。この一杯を愉しむことは、神話の一部を共有することにほかなりません。

予測不可能な変革、ミッドガルドの大蛇「ヨルムンガンド」

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一定の秩序を持つ「ヘイムダル」の「The Æsir（アース神族）シリーズ」とは対照的に、トリックスター、LOKE（ロキ）の血を引く「ヨルムンガンド」は、破壊と好奇心を象徴する1本です。

世界を包み込む巨大な蛇の物語を宿したこのウイスキーは、次に何が起きるかわからない、ロードマップのない旅そのものです。常識を揺さぶる大胆なつくり手の精神が、その一滴一滴に反映されています。

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このスピリットの骨格を形作るのは、フランス産ワイン樽と、メープルシロップの貯蔵に使われた希少な「クレームブリュレ樽」での熟成です。そこに北極産大麦特有のスパイスが加わることで、味わいの輪郭を鮮やかに際立たせています。甘美な世界を丸ごと飲み込む、メープルシロップ樽の魔法を、ぜひ体験してみてください。

日本国内にわずか240本、手書きのナンバーが刻まれた「ヘイムダル」。そして、世界同時リリースの衝撃とともに現れた「ヨルムンガンド」。希少な1本を手に取れるタイミングに、北極の魂を宿したウイスキーをコレクションに加えてみてはいかがでしょうか。

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Source: machi-ya