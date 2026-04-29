歌手・女優の知念里奈（45）が29日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、芸能界の「沖縄会」で最後に行われる恒例行事を明かした。

沖縄出身の芸能人が集まる会は、ボクシングWBA世界ライトフライ級王座を13度防衛した具志堅用高氏にちなんで「具志堅会」と呼ばれるという。

知念は「具志堅用高さんを中心にMAXのメンバーやDA PUMPのISSAさんとか（ガレッジセールの）ゴリさんもいらっしゃったり」と豪華メンバーを明かし、「去年年末に久しぶりに集まれたんですけど。山田親太朗くんの沖縄料理のお店で（山田）優ちゃんも来て、おいしい沖縄料理食べながら泡盛飲んで」と会の様子を語った。

出席者が酔ってくると会の最後に「用高さんの防衛戦を見る」のが恒例だという。大笑いするMCの上田晋也に、MAXのNANAは「今のバラエティーでの具志堅さんじゃなく、あの時の具志堅さんをもう1回みんなで認識しようっていう」とレジェンドの凄さを再認識するためだと説明。「みんなで見てちゃんと凄い人が…」と力説するNANAに、上田は「今も凄い人だよ！」と突っ込んでいた。