俳優の北村総一朗さん(90)が、自身のブログを更新。

ブログの発信を、しばらく休むことを明かしました。



【写真を見る】【 北村総一朗 (90) 】 「ブログ発信を、暫く休ませていただきます」「皆様のご健勝をお祈りして、筆を置きます」





北村総一朗さんは「ブログ仲間の皆様へ。」「身勝手ながら、一身上の都合によりブログ発信を、暫く休ませていただきます。」と、投稿。



続けて「これ迄長きに渡り拙文を拝読いただき感謝申し上げます。皆様のご健勝をお祈りして、筆を置きます。」と、記しました。



そして「ヒョッコリ戻ってくるつもりです。有り難うございました。」と、その思いを綴っています。







更に「追伸」として「芝居好きの仲間の会の名称が決まったようです。『ザ・ホッジポッジ』（ごちゃ混ぜ、寄せ集め）です。この名称はあくまで何か上演する場合にのみ使用され，普段の集団行動は『お芝居中毒の人のための互助会』だそうです。『ザ・ホッジポッジ」の上演の際は、よろしくお願いします。」と、ファンに向けて呼びかけています。







【 北村総一朗さん プロフィール 】



生年月日：1935年09月25日

性別：男性

血液型：A

出身地：高知県







【担当：芸能情報ステーション】