スタメン総入れ替えのジュビロが５連勝。「俺ら試されてる、と」指揮官がチームを鼓舞。土壇場で追いついた松本戦で粘り強くPK戦勝ち

スタメン総入れ替えのジュビロが５連勝。「俺ら試されてる、と」指揮官がチームを鼓舞。土壇場で追いついた松本戦で粘り強くPK戦勝ち