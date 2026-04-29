スタメン総入れ替えのジュビロが５連勝。「俺ら試されてる、と」指揮官がチームを鼓舞。土壇場で追いついた松本戦で粘り強くPK戦勝ち
前節からスタメンを総入れ替え。ジュビロ磐田は４月29日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-B第13節で、松本山雅FCと敵地で対戦した。
42に失点し、１点ビハインドで迎えた90＋９分に、角昂志郎がPKを獲得。角が自らキッカーを務め、成功させる。１−１で突入したPK戦を６−５で制し、５連勝を達成した。
試合後のフラッシュインタビューで、三浦文丈監督は「山雅さんの圧に押されて、前半と後半はセットプレーで持っていかれて、特に後半は少し内容的にちょっとちぐはぐな部分が出てしまった」と振り返る。
指揮官はハーフタイムに発破をかける。
「俺ら試されてる、と。こういうのをひっくり返して勝つことが、次につながるよっていうふうにしたら、選手がそれを体現してくれた。本当に今日は選手が気持ちを出して、よくやってくれたと思います」
大胆な選手起用で、結果につなげた。「本当に良いものを持ってる選手がいっぱいいるんですけど、まだまだやっぱり足りないものもあるし、そこのところはしっかりと振り返って、アプローチしていきたい」と語る。
粘り強く追いついて、PK戦で勝ち切った。連戦のなか、総力戦で勝点２を持ち帰ることができた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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42に失点し、１点ビハインドで迎えた90＋９分に、角昂志郎がPKを獲得。角が自らキッカーを務め、成功させる。１−１で突入したPK戦を６−５で制し、５連勝を達成した。
試合後のフラッシュインタビューで、三浦文丈監督は「山雅さんの圧に押されて、前半と後半はセットプレーで持っていかれて、特に後半は少し内容的にちょっとちぐはぐな部分が出てしまった」と振り返る。
「俺ら試されてる、と。こういうのをひっくり返して勝つことが、次につながるよっていうふうにしたら、選手がそれを体現してくれた。本当に今日は選手が気持ちを出して、よくやってくれたと思います」
大胆な選手起用で、結果につなげた。「本当に良いものを持ってる選手がいっぱいいるんですけど、まだまだやっぱり足りないものもあるし、そこのところはしっかりと振り返って、アプローチしていきたい」と語る。
粘り強く追いついて、PK戦で勝ち切った。連戦のなか、総力戦で勝点２を持ち帰ることができた。
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