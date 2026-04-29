◇ONE SAMURAI 1 バンタム級キックボクシングタイトルマッチ ＜王者＞ジョナサン・ハガティー ー ＜挑戦者＞与座優貴（2026年4月29日 有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が29日、「ONE SAMAURAI 1 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ロッタンVS武尊」を有明アリーナで開催。第12試合で元K-1王者の与座優貴（team VASILEUS）がONEバンタム級キックボクシング世界王者ジョナサン・ハガティー（英国）に判定負け。ベルト奪取に失敗した。

ONEのベルトは遠かった。1Rから蹴り続けた与座。しかし相手の手数に苦戦した。その後もプレッシャーをかけながら蹴りを中心に攻めたが、相手のテクニックを攻略できず。最終Rに巻き返すと会場は熱狂した。全力で5Rを戦い抜いたが判定0―3で敗れてベルトには手が届かなかった。

昨年5月にONEデビューを果たした元K-1ライト級王者の与座。昨年11月の日本大会ではK-1元3階級王者の武尊にも勝っている“タイの強豪”スーパーレックに勝利して、ONE参戦後3連勝を飾って、待望のタイトルマッチにたどり着いた。

「自分がONE SAMURAIで外国人選手に挑むのではなく自分が迎え撃って全員倒す。そして武尊さんがあと1試合で引退してしまうので、自分がONE SAMURAIのエースとして引っ張っていく」と“エース宣言”を口にしていた。

相手の印象については「5Rの経験は自分よりもあると思うし、ONEでポイントを取る戦い方やトータル面でオールラウンダーな選手」と口にしながらも「全局面で自分が上だと思っているのでKOで勝ちたい。自分が世界で一番強いと思っている。それを証明してONEのパウンド・フォー・パウンド（PFP）を目指したい」と自信満々の言葉を口にしていたが、ベルトを巻くことは叶わなかった。