「まんじゅうや」「だんごさん」　“くじ引き”市長の当選無効に　「私を“まんじゅうや”と呼ばない人はいない」高裁へ提訴する方針　茨城・神栖市

茨城・神栖市長選で「まんじゅうや」「だんごさん」と書かれた票をめぐり、市長の当選が取り消されました。

木内敏之氏：

生まれる前から「まんじゅうや」のせがれ。おふくろの腹の中にいるときから私は「まんじゅうや」。全く納得いきません。

自分は「まんじゅうや」と繰り返す茨城・神栖市の木内敏之市長。

28日、県の選挙管理委員会が当選無効と判断しました。

2025年11月に行われた市長選。

木内氏と前市長の石田進氏が、互いに1万6724票とまさかの同数。

くじ引きで木内氏の当選が決定したのですが、落選した石田氏側が異議を申し立て、2回に渡り票の点検が行われました。

問題となった1つが、「まんじゅうや」「だんごさん」と書かれた票が、有効か無効か。

市の選管は、木内氏の実家が明治34年創業の「木内製菓」で、木内氏を「まんじゅうや」と呼ぶ人もいたことなどから、有効票としました。

しかし今回、県の選挙管理委員会は、「『だんごさん』『まんじゅうや』が、木内氏の通称として広く使用されていると認めるに足りる証拠がないことから、無効と判断せざるを得ない」とし、この結果、木内氏が2票マイナスに。

石田氏も再々点検で1票無効票になりましたが、1票だけ上回ったのです。

逆転することになった石田氏は「ひっくり返ったことについては、だいぶほっとしてます」と述べました。

一方の木内氏は「私をこの神栖で『まんじゅうや』と呼ばない人はいない。『まんじゅうや』のせがれだと知っているんです」と述べ、裁決を不服として、東京高等裁判所に提訴する方針。

最終結果が決まるまでは、市長の職を失うことはありません。