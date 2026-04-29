鹿児島の夏を代表するレジャースポット「磯海水浴場」。29日そのビーチハウスがリニューアルオープンしました。2025年、JR仙巌園駅が開業し賑わいを見せている磯地区。さらなる活性化に期待が高まります。



鹿児島市の磯海水浴場。29日そのビーチハウスがリニューアルオープンし、地域の住民などを対象とした内覧会が行われました。





1988年に開業した磯ビーチハウスは老朽化が進み、2025年の9月からシャワー室やトイレなどの改修工事を行っていました。(記者)「こちらが新しくなったシャワー室。とてもきれいにリニューアルされた。そしてこちらのシャワーが有料ではあるが温かいシャワーも利用できるようになった」これまでは冷たいシャワーのみでしたが、5分100円で温水シャワーも利用できるようになりました。また、スロープやバリアフリーのトイレも設置され、多くの人が快適に利用できる工夫が施されています。(内覧会の参加者)「前のビーチハウスも利用していたが想像以上にすごくて良くなったなと思う」ビーチハウスはこれまで7月と8月のみの開設でしたが、29日からは24時間1年を通して利用できます。(鹿児島市・山室真樹スポーツ交流担当課長)「ポテンシャルを持った地域なので磯ビーチハウスを核に世界文化遺産など魅力的なところもあるので多くの人に磯ビーチや磯地域に来てもらえれば」2025年、JR仙巌園駅が開業し賑わいを見せている磯地区。海水浴場が開かれるのは7月10日で、この夏はさらなる活性化に期待が高まります。