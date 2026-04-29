第65代横綱の貴乃花光司さんが29日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフ練習に勤しむ近影を公開しました。

【写真を見る】【 貴乃花光司 】 ゴルフ練習にもアスリート魂 「鍛練なくして人生じゃない」 ファンから「親方のゴルフレッスン」望む声も



貴乃花さんは、上下共に黒いウェアに黒キャップ、サングラスというクールな出で立ちで打席に立つ写真を投稿。続けて、クラブを振る後ろ姿を掲載しました。









貴乃花さんは、去年４月にも自身のインスタグラムでゴルフバーに出向き「初シミュレーションゴルフを体験いたしました」と、スクリーンに向かってクラブを構える写真を添えて報告していました。





その際は「お酒をいただきながらのゴルフ。爽快！！ 」と、スクリーンの前のカウンターバーでドリンクを楽しみ、初体験の感想を楽し気に綴っていましたが、今回は、「鍛練鍛練鍛練なくして人生じゃない！」と熱い投稿。

元アスリートらしく、練習も本気で取り組む、横綱としてのプライドを見せつけました。







今回もナイスショット連発だったのでしょうか。貴乃花さんはクラブ片手に、にんまりと笑顔を浮かべる本人の顔写真も投稿。

思わず笑みがこぼれてしまったかのような写真に、ファンからは「楽しそうなお顔が見れて嬉しいです」「心底楽しんでいらっしゃいますね」というコメントが相次いだほか、「親方のゴルフレッスン開催してほしい」との声もあがっていました。







【担当：芸能情報ステーション】