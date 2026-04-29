千葉vs横浜FM スタメン発表
[4.29 J1百年構想リーグ EAST第13節](フクアリ)
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 39 石尾陸登
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 20 石川大地
控え
GK 35 若原智哉
MF 2 高橋壱晟
MF 18 杉山直宏
MF 32 天笠泰輝
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
MF 44 品田愛斗
FW 7 田中和樹
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 33 諏訪間幸成
MF 6 渡辺皓太
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 24 近藤友喜
MF 28 山根陸
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 22 角田涼太朗
DF 35 関富貫太
DF 44 トーマス・デン
MF 29 樋口有斗
MF 39 H. Takahashi
FW 19 テヴィス
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 39 石尾陸登
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 20 石川大地
控え
GK 35 若原智哉
MF 2 高橋壱晟
MF 32 天笠泰輝
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
MF 44 品田愛斗
FW 7 田中和樹
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 33 諏訪間幸成
MF 6 渡辺皓太
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 24 近藤友喜
MF 28 山根陸
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 22 角田涼太朗
DF 35 関富貫太
DF 44 トーマス・デン
MF 29 樋口有斗
MF 39 H. Takahashi
FW 19 テヴィス
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫