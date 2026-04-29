アイドルグループ・梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社／2026年2月3日発売）より、応募者の中から抽選で500名に当たる「アザーカットミニブック」の表紙とタイトルが公開された。

【画像】乃木坂46 梅澤美波の2nd写真集アザーカットミニブックの表紙

坂道グループの写真集では恒例となっている、写真集の帯に付属する応募券による懸賞企画。本書の応募特典は、「本人セレクトのアザーカットミニブック」と「イタリアのお土産」。抽選で500名にプレゼントされるアザーカットミニブックのタイトルは、『透明なままで』に決定。表紙の写真は、イタリアロケ最終日にフィレンツェのミケランジェロ広場で撮影されたカットが採用された。

梅澤は「特典ミニブックの表紙とタイトルが決定しました。こんなにもドアップな私は少し照れくさいけど、乃木坂46での活動の終わりを見据えている頃に撮った貴重な私の眼差しを、どどーんと皆さんに見て、感じて欲しくて。写真も私がすべてセレクトしました。私、本当に良い顔しているんです。タイトルは、『透明なままで』。このミニブックが皆さんの元へ渡る頃、私はもう乃木坂46という看板を下ろした後になるのかな。今まで持っていた覚悟は少しだけそっと置いて、でも、透明なままありたい、そんな自分への励みのようなタイトル。どうか、ここにいた私を忘れずにいてください。ここにいた、証を皆様へと残します！」とコメントしている。

ミニブックは、B5版44ページ。38枚の写真集未掲載カットが掲載されている。また、最終ページには、梅澤からファンへのメッセージも掲載される。締切は2026年5月3日（当日消印有効）だ。

（文＝リアルサウンド編集部）