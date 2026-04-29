山田裕貴、自宅のテレビとスマホがリンクできず配信日に視聴 「絶対にテレビで見ようと思って」
俳優の山田裕貴（35）が29日、都内で行われたU-NEXTドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」（毎週金曜配信）最終話プレミア上映イベントに登壇。自宅のテレビとスマホが接続できず、視聴者と同様に金曜日に最新話を見ていることを明かした。
【写真】シックなコーデを披露した山田裕貴、細田佳央太、綾野剛
今作は、橋本エイジが作画、梅村真也が原作を担当したコミックの実写化。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの激しくも熱い生き様を描く。
山田は「スマホサイズで見るのと、テレビのサイズ、劇場のサイズで見るのはものすごく体感が違う」と熱弁。そして、「僕、家電オタクなんですけど、なぜか家のテレビとスマホのリンクが悪くてですね…」と明かし、「絶対にテレビで見ようと思ってリアルタイムの放送まで我慢しています。皆さんと同じように毎週金曜を楽しみにする見方に路線を変更させていただきました」と話した。
最終話が配信されるのは5月1日のため、綾野剛が「裕貴以外は全員見てる」といじり笑いを誘う場面も。
同イベントにはほかに、細田佳央太も登壇した。
【写真】シックなコーデを披露した山田裕貴、細田佳央太、綾野剛
今作は、橋本エイジが作画、梅村真也が原作を担当したコミックの実写化。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの激しくも熱い生き様を描く。
山田は「スマホサイズで見るのと、テレビのサイズ、劇場のサイズで見るのはものすごく体感が違う」と熱弁。そして、「僕、家電オタクなんですけど、なぜか家のテレビとスマホのリンクが悪くてですね…」と明かし、「絶対にテレビで見ようと思ってリアルタイムの放送まで我慢しています。皆さんと同じように毎週金曜を楽しみにする見方に路線を変更させていただきました」と話した。
最終話が配信されるのは5月1日のため、綾野剛が「裕貴以外は全員見てる」といじり笑いを誘う場面も。
同イベントにはほかに、細田佳央太も登壇した。