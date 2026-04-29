GW親子クッキング！白玉粉で簡単『パンダゆでだんご』がもっちり食感でかわいい♪
ゴールデンウィークは、親子でおやつ作りを楽しんでみませんか。
ころんとしたフォルムが愛らしい『パンダゆでだんご』なら、子どもも喜ぶこと間違いなし。耳や目をつける工程が楽しく、子どもといっしょにわいわい作れますよ。
黒ごまの風味もほんのりきいて、見た目も味わいも満足感たっぷり。つるん＆もっちりの食感がたまりません♪
『パンダゆでだんご』のレシピ
材料（9個分）
〈餅生地〉
白玉粉……130ɡ
薄力粉……大さじ2
砂糖……大さじ2
市販のこしあん……50g
黒練りごま……小さじ1と1/2
作り方
（1）餅生地を作る
ボールに薄力粉、水大さじ2を入れ、粉っぽさがなくなるまでスプーンで混ぜる。白玉粉、砂糖と、水大さじ5を加えて混ぜ、ひとつにまとまり表面がなめらかになるまでこねる。
（2）パーツを作る
餅生地を10等分にする。1切れを小さめの器に入れ、黒練りごまを加えて練り込む。均等に混ざったら9等分にし、手に少量の水をつけて1切れからパンダの耳2個、目2個を丸めて作る。残りの黒ごま生地も同様にする。
（3）あんこを包む
残りの餅生地を丸める。手に少量の水をつけ、1切れを直径6〜7cmにのばす。こしあんの1/9量をのせて包み、口を閉じる。閉じ目を向こう側にして半月形に整え、（1）の耳と目をつける。残りも同様にする。
（4）ゆでる
鍋にたっぷりの湯を沸かし、（2）を1個ずつ入れる。中火で3〜4分ゆで、浮いてきたら冷水にとって冷やし、水けをきる。
かわいくておいしくて、作る工程も楽しい！ ぜひ親子でチャレンジしてみてくださいね。
（『オレンジページ』2021年5月2日号より）
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。