GW親子クッキング！白玉粉で簡単『パンダゆでだんご』がもっちり食感でかわいい♪

ゴールデンウィークは、親子でおやつ作りを楽しんでみませんか。

ころんとしたフォルムが愛らしい『パンダゆでだんご』なら、子どもも喜ぶこと間違いなし。耳や目をつける工程が楽しく、子どもといっしょにわいわい作れますよ。

黒ごまの風味もほんのりきいて、見た目も味わいも満足感たっぷり。つるん＆もっちりの食感がたまりません♪

『パンダゆでだんご』のレシピ

材料（9個分）

〈餅生地〉

白玉粉……130ɡ

薄力粉……大さじ2

砂糖……大さじ2

市販のこしあん……50g

黒練りごま……小さじ1と1/2

作り方

（1）餅生地を作る

ボールに薄力粉、水大さじ2を入れ、粉っぽさがなくなるまでスプーンで混ぜる。白玉粉、砂糖と、水大さじ5を加えて混ぜ、ひとつにまとまり表面がなめらかになるまでこねる。

（2）パーツを作る

餅生地を10等分にする。1切れを小さめの器に入れ、黒練りごまを加えて練り込む。均等に混ざったら9等分にし、手に少量の水をつけて1切れからパンダの耳2個、目2個を丸めて作る。残りの黒ごま生地も同様にする。

（3）あんこを包む

残りの餅生地を丸める。手に少量の水をつけ、1切れを直径6〜7cmにのばす。こしあんの1/9量をのせて包み、口を閉じる。閉じ目を向こう側にして半月形に整え、（1）の耳と目をつける。残りも同様にする。

（4）ゆでる

鍋にたっぷりの湯を沸かし、（2）を1個ずつ入れる。中火で3〜4分ゆで、浮いてきたら冷水にとって冷やし、水けをきる。

かわいくておいしくて、作る工程も楽しい！ ぜひ親子でチャレンジしてみてくださいね。

（『オレンジページ』2021年5月2日号より）