「アイドルを愛でるアイドル最高」山田涼介、愛犬とのツーショットに「完璧なファンサ」「可愛いが充満」
「アイドルを愛でるアイドル最高」山田涼介、愛犬とのツーショットに「完璧なファンサ」「可愛いが充満」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは4月28日、自身のInstagramを更新。新しい愛犬とのツーショットを披露しました。
【写真】山田涼介、“新アイドル”とのツーショット！
「アイドルを愛でるアイドル最高です」山田さんは「山田家のアイドルは僕じゃなく、この子にアイドルの座を奪われました」と3枚の写真を投稿。「初めまして れおですっ よろしくお願いします」とつづり、山田家の新しい愛犬・れおくんとのツーショットやウインクをするれおくんの姿などを披露しています。
この投稿にコメントでは「ウインクまで覚えて、さすが飼い主さんに似てますね」「可愛いが充満してる」「似たもの同士すぎてる」「ほんまにアイドル」「犬×山田涼介は革命だよ」「アイドルを愛でるアイドル最高です」「姪なりたかったけど犬なるわ 来世は山田に飼われる犬 必ず」「飼い主に似るってこういうことか、、、」「お犬様までも完璧なファンサ」などの声が寄せられています。
愛犬・颯太くんとのショットもオーストラリアンラブラドゥードルの愛犬・颯太（そうた）くんとのショットを自身のInstagramでたびたび披露していた山田さん。2025年10月のプライベートショットの投稿では、颯太くんと散歩をする様子を公開しています。これからは山田家の新アイドル・れおくんとの投稿も心待ちにしたいですね！(文:福島 ゆき)
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