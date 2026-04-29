Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは4月28日、自身のInstagramを更新。新しい愛犬とのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山田涼介さん公式Instagramより）

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Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは4月28日、自身のInstagramを更新。新しい愛犬とのツーショットを披露しました。

【写真】山田涼介、“新アイドル”とのツーショット！

「アイドルを愛でるアイドル最高です」

山田さんは「山田家のアイドルは僕じゃなく、この子にアイドルの座を奪われました」⁡と3枚の写真を投稿。「初めまして れおですっ よろしくお願いします」とつづり、山田家の新しい愛犬・れおくんとのツーショットやウインクをするれおくんの姿などを披露しています。

この投稿にコメントでは「ウインクまで覚えて、さすが飼い主さんに似てますね」「可愛いが充満してる」「似たもの同士すぎてる」「ほんまにアイドル」「犬×山田涼介は革命だよ」「アイドルを愛でるアイドル最高です」「姪なりたかったけど犬なるわ 来世は山田に飼われる犬 必ず」「飼い主に似るってこういうことか、、、」「お犬様までも完璧なファンサ」などの声が寄せられています。

愛犬・颯太くんとのショットも

オーストラリアンラブラドゥードルの愛犬・颯太（そうた）くんとのショットを自身のInstagramでたびたび披露していた山田さん。2025年10月のプライベートショットの投稿では、颯太くんと散歩をする様子を公開しています。これからは山田家の新アイドル・れおくんとの投稿も心待ちにしたいですね！(文:福島 ゆき)