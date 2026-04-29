Photo: カマタユキコ

ROOMIE 2024年11月15日掲載の記事より転載

年末が近づくにつれ、少しずつ物を捨てたり収納を見直したりしています。

中でも片付けるのが大変なのがキッチン。物も多いし、雑多になりがちで、なかなかスッキリ収納できないんですよね。

そこで今回買ったのが、山崎実業の家電下ラック。以前ご紹介して反響も大きかったブレッドケースとの相性もばっちりで、スペースをとらずに新しい収納場所を作ることができたんです。

こういうのが欲しかった！ちょうど良いサイズ感のラック

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以前購入した山崎実業のブレッドケース。購入から3年が経ちましたが、傷みもないし、収納力も抜群なので重宝してきました。けれども、大きいが故になんでも詰め込んでしまったりして、もう一つちょうどいい収納が欲しいと思っていたところでした。

そこで見つけたのが、同じ山崎実業の家電下ラック。ブレッドケースよりもコンパクトなサイズ感なので、キッチンのちょっとしたスペースに置けそうだなと思い、ブレッドケースの横に置いてみることにしました。

Photo: カマタユキコ

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コーヒーメーカーの下に置いてみると、サイズもぴったり。大きなコーヒーメーカーだったら難しかったかもしれません。

耐荷重は5キロなので、電気ケトルやミキサー、電気ポットなどさまざまなキッチン家電をのせることができそうです。

取り出し可能な仕切り板で、小物収納ができるよ

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買ってから知ったのですが、中には取り外しが可能な仕切り板が入っており、好みの位置に取り付けることができます。マグネットだから位置を決めればズレることもありません。実際に使ってみると、これが意外と便利でした。

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引き出しの中にはドリップコーヒーや紅茶パックなどを収納。仕切り板で見分けがつきやすいので、色々入れてもスッキリ収納することができます。

お茶関係のものはあちこちに置いていて、後で「どこにやったっけ？」となることも多かったので、一括収納できるのはうれしいポイント。

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山崎実業のブレッドケースと同じくスチール製なので見た目の相性も抜群。色もホワイトとブラックから選ぶことができます。

物を減らしつつ、収納を見直したい

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収納ばかり買ってしまうと物が多くなる一方なので、不要な物は捨てつつ収納用品を厳選するようにしています。

山崎実業のアイテムは、機能的でありながらデザイン性も高いので、買ってよかった！と思うものが多いですよね。今回もなかなか片付かないキッチンの収納を増やしつつ、使い勝手もよくて大満足でした。