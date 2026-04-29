お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀（37）が28日深夜放送のMBSテレビ「ブラマヨ吉田×紅しょうがのアホちゃう!?」（火曜後11・56）に出演。ダサいと感じる男性芸人の行動を挙げた。

関西人がざまざまなシチュエーションで使う「アホちゃう!?」。恋愛や異性に対して感じる“アホちゃう!?”なエピソードをブラックマヨネーズ・吉田敬、紅しょうがが持ち寄った。稲田は「“今日だけは慰めて”っていう…いつもは言わんけど、今日だけは慰めてほしいっていう投稿が増えたんですよ」と、インスタグラムのストーリーズなどでよく目にする現象について語り始めた。

「M-1（グランプリ）とか段々すごい戦いになってきてるじゃないですか。ドラマチックになってきちゃってて」と、賞レースにかける芸人たちの姿が熱く、かっこいいストーリーとして描かれることが増えていると解説。「3回戦とかで落ちて、ちょっとセピアな背景とかにして“今日だけは慰めて”みたいなことを書いちゃう芸人がいるのが…ダッサイなあ〜！と思ってしまうんですよ」とぶっちゃけた。

「女性芸人ではあまり見ないんですよ」と指摘。相方・熊元プロレスも「書かんし、口で言うこともあんまりないですね」と続いた。稲田は「言わんでエエよ、やるよこっちも。“面白かったよ”ってこっちも言うから」と訴えた。

吉田は「俺は落ち込んだら、俺よりオモロない後輩を集めて、改めて自分の腕力を確認する作業をしてた」と吐露。「慰めてもらったって何も解決せえへんやん。今、俺に必要なことは自信やし、面白さやし。それが世に言う“吉田軍団”や」と豪語し、笑わせた。

稲田は「全然ちゃうかった。私が思ってる世間の男子はそういう（“今日だけは慰めて”と投稿する）人が多いと思ってたけど…吉田さんが違い過ぎて」と脱力。熊プロも「一番嫌なやり方で自信を取り戻してた」と苦笑いだった。