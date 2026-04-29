神田愛花、“休養発表”の夫・日村勇紀について言及「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる」
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が29日、自身のインスタグラムを更新。きのう28日に所属事務所の公式サイトを通じて、当面の間休養することを発表した夫・日村勇紀（53）について言及した。
【写真】愛にあふれすぎ…神田愛花、“休養発表”の夫・日村勇紀について言及＜報告全文＞
神田は「いつも私のInstagramを見て下さっている皆様」に宛て、「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました」と報告。「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」とつづった。
そして「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー」と愛にあふれたコメント。
そして「いつも応援して下さっている皆様、お仕事でお世話になっている関係各所の皆様、ご心配をお掛けし、また大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません」とし、「引き続き私共夫婦を、どうぞ宜しくお願い致します」と結んだ。
日村については、所属するホリプロコムが公式サイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えていた。
日村は、1972年5月14日生まれ、神奈川県出身。93年、設楽統とバナナマンを結成。プライベートでは、2018年4月にフリーアナウンサーの神田愛花と結婚した。また、4月17日と同24日のTBSラジオ『バナナマンのバナナムーンGOLD』を欠席していた。
【写真】愛にあふれすぎ…神田愛花、“休養発表”の夫・日村勇紀について言及＜報告全文＞
神田は「いつも私のInstagramを見て下さっている皆様」に宛て、「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました」と報告。「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」とつづった。
そして「いつも応援して下さっている皆様、お仕事でお世話になっている関係各所の皆様、ご心配をお掛けし、また大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません」とし、「引き続き私共夫婦を、どうぞ宜しくお願い致します」と結んだ。
日村については、所属するホリプロコムが公式サイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えていた。
日村は、1972年5月14日生まれ、神奈川県出身。93年、設楽統とバナナマンを結成。プライベートでは、2018年4月にフリーアナウンサーの神田愛花と結婚した。また、4月17日と同24日のTBSラジオ『バナナマンのバナナムーンGOLD』を欠席していた。