『バナナマンのバナナムーンGOLD』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
28歳頃から髪で遊び始め、今の髪形は「人生で一番短い」と明かした
スポニチアネックス
「20代〜40代でやってきたことが今につながっていると思う」と説明
妻の神田愛花が「毎日お腹いっぱい食べさせてあげる」とコメント
オリコンニュース
Smart FLASH
「俺調べ」としたうえで「ザ・たっち」に言及
「ゴッドタン」のイベントを巡り、日村勇紀は「歌うまい」と驚きも
「リーダーの家にまず起こしに行くところから始まりましてね」と回想
設楽統は「天然の天才みたいなさ」「トークモンスター」と称賛
設楽統は「そういう年齢になってきたし、検査に行くことが大事」とコメント
ラジオでリスナーから、野呂がドラマでぽっちゃりアナを演じたと聞いた2人
ナリナリドットコム
日村がマイクロバスを運転して都内を走行する動画を視聴した設楽統は驚愕
日刊スポーツ
21日深夜放送のラジオで、「お騒がせして、申し訳ございません」と謝罪した
1月5日放送の番組で島田が日村を占い、「ハニートラップに要注意」と言及
J-CASTニュース
2015年に交際が発覚したが、報道前から交際のヒントがダダ漏れだったという