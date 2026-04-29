＜令和の虐待？＞反抗期の娘。冷蔵庫のおかずを「自分で温めて！」⇒まさかの反応が…【第1話まんが】
私（イシダルミ）は40代の主婦です。夫（タツヤ、40代）と小6の長女（ミチカ）、小4の次女（マコ）との4人暮らしです。夫婦仲は良好で、次女との関係もいいです。でも小6になった長女とはうまくいっていません。長女は絶賛反抗期で私の言うことを聞かないのです。そのくせ夫の言うことは素直に聞くので、それがまた私をイラっとさせます。私がとくに気になるのは夕食時の長女の態度。私が何度呼んでも長女は返事すらしません。
2階にいる長女に何度も声をかけますが、一向に降りてきません。
2階まで行き長女の部屋をノックすると、「絶対開けんなよ！」と怒鳴るように言ってきました。私はイラッとして、言葉づかいを咎め「下に降りてきなさい」と言いますが、部屋から出てくる気配はありません。仕方なく、次女と2人で夕食を食べ始めました。
次女も長女が一緒に夕食を食べないことが気になっているようで、「お姉ちゃん昨日も来なかったね」と言いました。夫は夜勤なので、夕食時は休みのとき以外ほぼいません。長女は夫の言うことはわりと聞くのに、私の言うことは全然聞かないのです。
私と次女が食べ終わって30分ほど経つと、長女が2階から降りてきて偉そうな態度で「ごはん」と言いました。
そして翌日の夕食時。やはり長女は降りてきません。私が長女の部屋に行って呼べば、また反抗的な言葉が返ってくるに決まっています。ガマンできなくなった私は、夕食のおかずをすべて冷蔵庫に片付けました。
夕食時、私が何度声をかけても長女は無視するか反抗的な言葉を返してきます。
結局夕食は次女と2人で食べることにしました。
長女は夫がいるときはなぜか素直に降りてくるのに、私の言うことは聞いてくれません。
何日もこの状況が続き、ついに私は用意したおかずを冷蔵庫に片付けることにしました。
すると長女は「虐待じゃない？」と言い放ったのです。
あまりに飛躍した発想と幼い言葉に呆れる一方、私は「もしかして本当に虐待になるの？」と不安になりました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
2階にいる長女に何度も声をかけますが、一向に降りてきません。
2階まで行き長女の部屋をノックすると、「絶対開けんなよ！」と怒鳴るように言ってきました。私はイラッとして、言葉づかいを咎め「下に降りてきなさい」と言いますが、部屋から出てくる気配はありません。仕方なく、次女と2人で夕食を食べ始めました。
次女も長女が一緒に夕食を食べないことが気になっているようで、「お姉ちゃん昨日も来なかったね」と言いました。夫は夜勤なので、夕食時は休みのとき以外ほぼいません。長女は夫の言うことはわりと聞くのに、私の言うことは全然聞かないのです。
私と次女が食べ終わって30分ほど経つと、長女が2階から降りてきて偉そうな態度で「ごはん」と言いました。
そして翌日の夕食時。やはり長女は降りてきません。私が長女の部屋に行って呼べば、また反抗的な言葉が返ってくるに決まっています。ガマンできなくなった私は、夕食のおかずをすべて冷蔵庫に片付けました。
夕食時、私が何度声をかけても長女は無視するか反抗的な言葉を返してきます。
結局夕食は次女と2人で食べることにしました。
長女は夫がいるときはなぜか素直に降りてくるのに、私の言うことは聞いてくれません。
何日もこの状況が続き、ついに私は用意したおかずを冷蔵庫に片付けることにしました。
すると長女は「虐待じゃない？」と言い放ったのです。
あまりに飛躍した発想と幼い言葉に呆れる一方、私は「もしかして本当に虐待になるの？」と不安になりました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと