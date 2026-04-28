「訪問診療」はどうやって始める？利用までの流れや相談先、費用の考え方【医師解説】

高齢化が進む中で、訪問診療の重要性はますます高まっています。しかし、「訪問診療って高いの？」「実際はどんな人が対象なの？」と疑問に思いながらも、漠然としかイメージできない人も少なくないと思います。そこで、訪問診療の利用方法について「医療法人明医研」の市川聡子先生に解説してもらいました。

監修医師：

市川 聡子（ハーモニークリニック）

医療法人明医研理事長。総合診療を専門とし、プライマリ・ケア、認知症ケア、緩和ケアに精通。同法人のハーモニークリニックで外来や訪問診療をおこなう傍ら、大学医学部での講義や医学生・研修医の指導にあたっている。日本専門医機構認定総合診療専門医、日本専門医機構総合診療専門研修指導医、日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医・指導医、慶應義塾大学医学部客員講師、埼玉医科大学医学部非常勤講師。

編集部

訪問診療を始めるにはどうすればいいですか？

市川先生

「通院が難しい」と感じたら、まずはかかりつけ医に相談してみましょう。介護認定を受けている場合はケアマネージャーにも相談できますし、介護認定を受けていない場合は地域包括支援センターなどに問い合わせてみるのもよいと思います。

編集部

訪問診療は外来診療よりも費用が高くなるのでしょうか？

市川先生

訪問診療の費用は、患者さんの病状や医療処置、在宅医療を提供する医療機関の体制などによって異なります。詳細は医療機関に確認してみるとよいでしょう。

編集部

最後に読者へのメッセージがあればお願いします。

市川先生

通院が大変になってきたと感じたら、訪問診療を検討する時期かもしれません。まずはかかりつけ医に相談し、選択肢を知ることが大切です。また、将来の治療やケアについての希望を話し合って決めていくことを「ACP（アドバンス・ケア・プランニング）」といいますが、訪問診療の導入を機に、ACPを進める方が多い印象です。訪問診療を進める際には、今後の治療やケアについても、家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。

※この記事はメディカルドックにて＜｢訪問診療｣はどんな人が受けられるかご存じですか？ メリットも医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。