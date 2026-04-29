『ストレンジャー・シングス』アニメシリーズ続編、今秋配信決定！ 空白の時間に隠された新事実とは
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』のシーズン2が、今秋、Netflixにて世界独占配信されることが決まった。併せて、場面写真が解禁となった。
【写真】ネタバレ注意 衝撃の『ストレンジャー・シングス』VOL1の最後を振り返る
本作は、小さな町ホーキンスで不可思議な出来事が頻発し、真相解明に乗り出したマイク、ウィル、ダスティン、ルーカスら4人の少年と謎の少女イレブンの友情と冒険を描いた『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のドラマシリーズでは描かれていない空白の期間である1985年冬のホーキンスを舞台に、もうひとつの冒険を描く新アニメーションシリーズ。
配信されたばかりのシーズン1では、緊張感あふれるスリラー描写と80年代のポップカルチャーが融合した『ストレンジャー・シングス』の世界観の中、オリジナルキャラクターであるイレブン、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、マックスが登場。時にはトランシーバーを片手に自転車で町中を駆け回り、時には大好きなボードゲームD＆Dの作戦を練り、ケンカをしても互いを思い合う彼らの胸アツな友情も健在だ。
そんな彼らの前に新たに立ちはだかるのは、宿主を変えてはゾンビのように復活する不滅の存在へと進化した“未知の生物”。強敵に対抗するため、マイクたちは町中で起こる不可思議な事件の証拠を捜し、新たな怪物の真相を突き止めようと動き出す。さらに科学とメカの発明が得意な転校生ニッキーも仲間に加わり、真実に近づいていくが、そこには“裏側の世界”の巨大な陰謀が隠されていた―。
シーズン2では、新たな脅威がホーキンスに歩みを進めている様子で、広がり続ける“裏側の世界”の冒険、予測不能な仕掛けがちりばめられた物語が再び仲間たちを待ち受けている。
場面写真では、マイクたちが雪が積もる森の中で不自然に横転したトラックを発見する様子が写し出される。明らかに何者かに襲われた形跡があるトラックは怪物の復活を示唆している。シーズン2のストーリーや年代設定はいまだ謎に包まれているが、再び怪物がホーキンスに襲来することが予感される。
本シリーズについて、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の生みの親であり、本作でもエグゼクティブ・プロデューサーを務めるマット＆ロス・ダファー兄弟は「アニメーションには本当に限界がない。ショーランナーのエリックと彼のチ
ームが思う存分自由に創作した。驚くよ！」と自信をのぞかせている。
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』シーズン2は、Netflixにて2026年秋世界独占配信。
【写真】ネタバレ注意 衝撃の『ストレンジャー・シングス』VOL1の最後を振り返る
本作は、小さな町ホーキンスで不可思議な出来事が頻発し、真相解明に乗り出したマイク、ウィル、ダスティン、ルーカスら4人の少年と謎の少女イレブンの友情と冒険を描いた『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のドラマシリーズでは描かれていない空白の期間である1985年冬のホーキンスを舞台に、もうひとつの冒険を描く新アニメーションシリーズ。
そんな彼らの前に新たに立ちはだかるのは、宿主を変えてはゾンビのように復活する不滅の存在へと進化した“未知の生物”。強敵に対抗するため、マイクたちは町中で起こる不可思議な事件の証拠を捜し、新たな怪物の真相を突き止めようと動き出す。さらに科学とメカの発明が得意な転校生ニッキーも仲間に加わり、真実に近づいていくが、そこには“裏側の世界”の巨大な陰謀が隠されていた―。
シーズン2では、新たな脅威がホーキンスに歩みを進めている様子で、広がり続ける“裏側の世界”の冒険、予測不能な仕掛けがちりばめられた物語が再び仲間たちを待ち受けている。
場面写真では、マイクたちが雪が積もる森の中で不自然に横転したトラックを発見する様子が写し出される。明らかに何者かに襲われた形跡があるトラックは怪物の復活を示唆している。シーズン2のストーリーや年代設定はいまだ謎に包まれているが、再び怪物がホーキンスに襲来することが予感される。
本シリーズについて、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の生みの親であり、本作でもエグゼクティブ・プロデューサーを務めるマット＆ロス・ダファー兄弟は「アニメーションには本当に限界がない。ショーランナーのエリックと彼のチ
ームが思う存分自由に創作した。驚くよ！」と自信をのぞかせている。
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』シーズン2は、Netflixにて2026年秋世界独占配信。