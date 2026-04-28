お笑いタレント吉住（36）が28日、フジテレビ系「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（火曜後7・00）に生出演し、サプライズが嫌すぎて取った衝撃の行動を明かした。

気になる事象を“超調査”するバラエティー番組。この日のテーマは「陽キャVS陰キャ」で、自分が陽気な性格か、そうでないかでスタジオのひな壇が二分された。

キャラクターの陰と陽を分ける要素の一つが、イベントごととサプライズ。番組では誕生日のサプライズについて、うれしいか、うれしくないかをトークした。

“陰キャ席”に座った吉住は、「私も嫌ですね。単純に祝われるのが嫌すぎて、誕生日を消したんですよ」と告白。所属事務所のサイトには生まれ年だけ記載されており、誕生日は非公表になっている。

「冬生まれなんですけど、8月生まれとかにしようかなみたいな感じでぽろっと言ったら、なぜかその情報を陽キャがつかんできて、祝ってきたんですよ。8月に。ちゃんと調べろよっていうか。祝いたい、祝いたいが先行して、そこの調査は甘いじゃんという」

「ニューヨーク」屋敷裕政からは「誕生日は誰にも気づかれることなく、普通の日としてすーっと過ぎていくの？」と質問が。吉住は「そうですよ」と平然と答えていた。