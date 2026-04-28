ゴールデンウィークの旅行やお出かけの荷物はできるだけコンパクトにしたい！ でも、日中は暖かくても朝晩は冷えることがあり、なにを着るか迷って荷物が増えてしまうことも。そこで今回は、ユニクロアイテムを中心に最小限のアイテムの「2泊3日」の着まわしコーデをご紹介。寒暖差にも対応できるアイテム選びの工夫もポイントです。インスタグラムで大人に似合うシンプルでまねしやすいコーディネートを発信するなつきさん（50代）が教えてくれました。

2泊3日で持っていく「オールユニクロ服」7つ

今回の2泊3日コーデで用意したのは、トップス3枚と羽織り1枚、ボトムス2本。カラーは黒・白・グレーをベースに、春らしさを出すピンクのシャツをプラスしています。

【写真】プリントTがかわいいリラックスコーデ

トップスは白TとプリントT、そして1枚でも羽織りでも使えるリネンのシャツ。インナー用にスクエアネックのブラキャミソールも持っていきます。

羽織りはUVカットのカーディガン。ボトムスは動きやすいイージータックパンツと、きれいめにも使えるリネンブレンドパンツの2本を選びました。少ないアイテムでも着まわしやすく、寒暖差にも対応できる組み合わせです。

アイテムは写真左上から、上下順番に、

（1） リネンブレンドストレートパンツ（ブラック） 4990円

（2） イージータックパンツ（ダークグレー） 3990円

（3） クルーネックT（ホワイト） 1500円（※限定価格で4/28まで990円）

（4） パブロ・ピカソUT ※昨年購入したもの

（5） UVカットクルーネックカーディガン（グレー） 2990円（※限定価格で4/28まで1990円）

（6） プレミアムリネンシャツ ストライプ（ピンク） 3990円

（7） スクエアネックブラキャミソール（オフホワイト） 2490円

の計7着で、すべてユニクロのアイテムです。

1日目：ピンクシャツ×楽ちんパンツで、移動も快適なきれいめコーデ

1日目は移動がメインなので、ラクさときちんと感のバランスを意識。プレミアムリネンシャツにイージータックパンツを合わせたコーデです。

インナーには白のスクエアネックのブラキャミソールを合わせて、見えてもすっきりと軽やかに。シャツはゆとりのあるシルエットなので、長時間の移動でもストレスなく着られます。

ウエストゴムでシワになりにくいパンツは、座る時間が長い日にもぴったり。寒くなったときはUVカットカーディガンを羽織ることで調整でき、移動日でも快適に過ごせるコーデです。

【着用アイテム】

・シャツ：ユニクロ（6）

・インナー：ユニクロ（7）

・パンツ：ユニクロ（2）

・スニーカー：アディダス（サンバ）

・バッグ：レトラ

2日目：白T×リネンパンツで、涼しさときちんと感を両立

2日目は暑い日を想定して、白T1枚のシンプルなコーデに。ボトムスにはリネンブレンドストレートパンツを合わせ、涼しさときちんと感を両立しています。

トップスをシンプルにする分、ベルトをプラスしてウエストにポイントを。ラフになりすぎず、大人っぽい印象に仕上がります。

リネン素材のパンツは通気性がよく、日中気温が上がる日でも快適に過ごせるのが魅力。動きやすさと見た目のきれいさを両立した、観光にぴったりのコーデです。

【着用アイテム】

・Tシャツ：ユニクロ（3）

・パンツ：ユニクロ（1）

・カーディガン：ユニクロ（5）

・スニーカー：アディダス（サンバ）

・バッグ：レトラ

3日目：プリントT×肩掛けカーデで、調整しやすい軽やかコーデ

3日目はプリントTシャツにイージータックパンツを合わせたリラックス感のあるコーデに。1日目と同じパンツを使うことで、荷物を増やさず着まわしています。

UVカットカーディガンは肩掛けしてアクセントにしつつ、紫外線対策や体温調整にも活用。室内や朝晩の気温に合わせてさっと羽織れるので、この時季の旅行に便利です。

シンプルな組み合わせでも、小物や着こなしで変化をつけることで、同じアイテムでも違った印象を楽しめます。

〈着用アイテム〉

・Tシャツ：ユニクロ（4）

・パンツ：ユニクロ（2）

・カーディガン：ユニクロ（5）

・スニーカー：アディダス（サンバ）

・バッグ：レトラ

昼夜の気温差が大きいときも、アイテム数を増やすのではなく、羽織りや素材感で調整できる組み合わせにしておくのがおすすめです。

日中はTシャツやシャツ1枚で過ごせても、朝晩は冷えることがあるので、カーディガンのようにさっと羽織れるアイテムがあると安心。

リネンシャツやリネン混のパンツなど軽やかな素材を取り入れることで、見た目にも季節感が出て春らしい印象になります。

また、シワになりにくく軽やかなパンツは、移動のある旅行にとくにおすすめ。少ないアイテムでも着まわしがきくように選んでおくことで、旅行中もストレスなく過ごせます。

気温やシーンに合わせて着方を変えながら、春の旅行コーデを楽しんでみてくださいね！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください