「ユニクロ・GU・無印良品」のプチプラアイテムを使った、お金をかけずに賢くおしゃれを楽しむ着まわしコーデを2つご紹介します。教えてくれたのは、品のあるカジュアルコーデが得意なスタイリストの徳永千夏さん。ゲストには、3時のヒロイン・かなでさんが登場します！

着まわしコーデをつくるプチプラアイテム10点！

A：ピンクニット

【写真】「GU」の2490円ニットで大人コーデ

スエットのようなデザインのニットは、肌のくすみを飛ばす淡めカラー。ただ着るだけではなく、肩かけや腰に巻いて差し色にしても。コットン混素材なので、軽快な着心地。

・ニット￥2490（ジーユー）

B：シャツ

インナーに羽織りに、使い勝手のいいシャツ。さわやかなブルーを選ぶとまじめになりすぎず、オンもオフも着まわしやすい。コットン100％ならではのさらっとした肌触り。

・シャツ￥3990（ユニクロ）

C：シアーブルゾン

羽織るだけで今っぽい印象をかなえる1枚。アウターとしてはもちろん、冷房対策や日よけに、今の時季から夏まで活躍すること必至。ジャストな丈感でスタイルアップにも貢献。

・ブルゾン￥2990（ジーユー）

D：サロペット

体型をさりげなくカバーしつつ、洒落感もあるサロペットは大人世代に人気上昇中のアイテム。肩のストラップは細めを選ぶと、子どもっぽくならずに着こなしがしやすい。

・サロペット［4月下旬発売予定］￥5990（無印良品／無印良品 銀座）

E：ジャケット＆パンツ

仕事や行事以外のシーンでも着やすいリラックス感のあるサイズのダブルジャケットにセミワイドパンツのセットアップ風。グレーは季節もシーンも問わず、着まわし力抜群。

・ジャケット￥6990、パンツ￥3990（ともにユニクロ）

F：Tシャツ

季節の変わり目に1枚あると便利な白Tシャツ。体型を拾いすぎないほどよい厚みで、七分袖を選べば、1枚で着るときに気になる二の腕をカバーしてくれるので安心。

・Tシャツ￥990（無印良品／無印良品 銀座）

G：スカート

おなか回りすっきり、脚長にも見せてくれるマーメイドシルエットのスカート。歩くたびに揺れる裾がエレガント。春なら優しいカラーと合わせやすいカーキをチョイス。

・スカート￥3990（ユニクロ）

H：ボーダーカットソー

定番のボーダーは絶妙なピッチの太さで、膨張感なく着こなせるものを選んで。新鮮なイエロー×白は、春らしい華やかさもプラスしてくれて、きれいめにもカジュアルにも。

・ボーダーカットソー￥2990（無印良品／無印良品 銀座）

I：カーディガン

着こなしのポイントになる鮮やかなグリーンカーディガン。1枚で着たり肩かけしたり、着まわし力もばっちり。これからの季節に欠かせないUVカット機能つき。

・カーディガン￥2990（ユニクロ）

J：スエットパンツ

トレンドのスエットも、初心者はゆったりしたストレート＆黒を選ぶと使いやすい。ハリ感のある生地で、部屋着やスポーツウェア見えせず、幅広いシーンで大活躍！

・スエットパンツ￥3990（ユニクロ：シー／ユニクロ）

サロペットをボーダー合わせで親しみやすく（D＋H）

シャツを合わせるときちんと見えするサロペットですが、カラーボーダーなら一気に、季節感満点のデイリーカジュアルに。春らしいお花もゲット！

・バッグ［4月下旬発売予定］￥2990（ジーユー） 靴￥6980（オーアールティーアール／ダブルエー） ピアス￥2860（アネモネ／サンポークリエイト）

全力で弾ける日はスエット×シャツで大人のきれいめカジュアルに（A＋B＋J）

3時のヒロイン・かなでさんと念願の推しのライブへ。思いっきり大熱狂したあとはメキシカンで乾杯。ライブには動きやすさもありつつ、大人らしい洒落感も大切に。スタイルアップにもなる腰巻きしたピンクのニットがポイントです。

・靴￥6980（オーアールティーアール／ダブルエー） バッグ￥4990（無印良品／無印良品 銀座） ピアス￥1760（アネモネ／サンポークリエイト） 靴下（スタイリスト私物）

・【かなでさん】靴￥30800（カミナンド／グラビテート） その他（スタイリスト私物）

●ふたりが訪れたのは…JUNKADELIC

東京・中目黒にある老舗メキシカン。定番タコスからエンチラーダまで本格料理が楽しめる。本場の雰囲気を感じる店内にも注目。

@junkadelic_tokyo