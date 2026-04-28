給水機にシッポをつけて、上手に水撒きする「なー」さん。これでお家の中の加湿はバッチリ？！

6万以上の表示、3,000近くのいいねを集めた水撒きなーさんには「あーあーあーしっぽ、、、あーあー笑笑」「暑くなってきたからね。打ち水打ち水ww」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫がいる方向から『謎の音』→何かと思ったら…『まさかの行動』】

水撒きが上手すぎる！

Xアカウント『なーさんは王様』に投稿されたのは、シッポを使って器用に水撒きをするなーさんの様子。

ある日、飼い主さんは「べっちゃんべっちゃん」という音に気付いたとのこと。なにかと思ったら、なーさんがシッポを振って給水機につけている音だったそう。

シッポにしっかり水を含ませて、その後シッポを振って上手に床に撒いていたというなーさん。器用すぎる！！

なーさんは、しばらく水を撒いた後で、シッポの方を振り向いて濡れ具合を確かめるようにしていたといいます。このこだわり、水撒きのプロなのかも？

飼い主さんも、なーさんの水撒きに「もううちの加湿、完璧ですわｗｗ」と笑っていたそう。

コメントでは「猫って尻尾が水の器に入っても気にしないんだよねえ」「猫ちゃんて尻尾の感覚凄い鈍い時と鋭い時ありません？！」など、猫のシッポの不思議についても話されていました。

感情が表情に出て、見ていて飽きない！

普段のなーさんは、感情が良く表情に出るのだとか。

飼い主さんが鼻をかんだ時は、大きく目をあけて見つめてきたといいます。飼い主さんは思わず謝ってしまったそう。目力、強い！

甘えたりしないぞ、と思っている時はキリッとした男前の表情を見せてくれたと言います。かっこいい！！

そうかと思えば、舌をペロっと大きく出してお茶目な顔をすることもあるのだそう。なーさん、次はどんな顔を見せてくれるのか、とっても気になります。

水撒きをしたり、さまざまな表情を見せてくれたりと、ずっと見ていたくなるなーさんの日常。ぜひXアカウント『なーさんは王様』をフォローして、なーさんの毎日をチェックしてみてください。

写真・動画提供：Xアカウント「なーさんは王様」(@sugukamuneko)さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。