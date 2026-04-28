ことしの春の褒章が発表され、石川県内からは5人の方が受章しました。そのうち、長年その道一筋に励んできた人に贈られる黄綬褒章は3人が受章しています。受賞者に仕事への思いを伺いました。



黄綬褒章を受章した石川県能美市の山本政博さん。長年、板金工として技術の研鑽に努めてきました。



黄綬褒章・山本 政博 さん：

「まあ、一から手抜かんように完成させる順番に。あとは用意周到にやっていきたい」





板金工の仕事について45年。住宅の屋根や雨どいの工事など、現場に立ち続けています。

山本 政博 さん：

「お客さんに喜んでもらえた時が一番うれしかったです」



一般住宅工事の現場で、板金工としての技術を磨いてきた山本さんは、42歳の時から金沢城公園の整備事業にも携わってきました。



山本 政博 さん：

「五十軒長屋、橋爪門、そして河北門も三十軒長屋をやらせていただいてます。これが五十軒長屋の時の現用の形。板金の銅板を板取りするためにこれで形を取って」



山本さんは、城内のさまざまな伝統的建築物の修復や復元作業に取り組む傍ら、若手職人を集めて講習会を開くなど、後進の育成にも力を入れています。自らの技を受け継ぐ若手職人が大会で全国1位になった時など、教え子たちの活躍する姿にやりがいを感じているという山本さん。

山本 政博 さん：

「やっぱ聞きに来てくれるし、それもうれしいけども、またそれも自分もやらんと教えられない。それが一番大事で自分も覚えられるし、進化していけるんじゃないか」



この道一筋45年。若い職人たちの技能向上とともに、山本さん自身の技もまだまだ進化を続けます。

