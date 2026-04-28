久間田琳加、素肌透けるシースルーブラウス姿で金沢満喫「色白で発光してる」「ピンクヘアと服がめちゃくちゃ合ってる」の声
【モデルプレス＝2026/04/28】モデルで女優の久間田琳加が4月27日、自身のInstagramを更新。シースルーブラウスとデニムのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳美人女優「ドキッとした」ピンクヘア×素肌透けるシースルー姿
4月17日の投稿でピンクの髪色で金沢旅行を満喫したことを報告していた久間田。「夜はホテルで語り合って金沢満喫 髪結構ピンクじゃない？」とつづり、金沢の街を散策する様子を公開。久間田は肩や袖口にレースのフリルがたっぷりあしらわれ、袖の部分がレースのシースルーになっている白いブラウスとデニムを合わせた春らしいコーディネートを見せている。
また、友人と並んでウサギの耳のようなデザインの椅子に座りウサギポーズを取る姿、兼六園のチケット、抹茶や寿司の写真など、旅行の思い出を多数公開している。
この投稿に、ファンからは「いつもオシャレで参考になる」「色白で発光してる」「ピンクヘアと服がめちゃくちゃ合ってる」「ドキッとした」「めっちゃ可愛い」「すごく楽しそう」「金沢行きたくなってきた」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美人女優「ドキッとした」ピンクヘア×素肌透けるシースルー姿
◆久間田琳加、シースルーから素肌透ける
4月17日の投稿でピンクの髪色で金沢旅行を満喫したことを報告していた久間田。「夜はホテルで語り合って金沢満喫 髪結構ピンクじゃない？」とつづり、金沢の街を散策する様子を公開。久間田は肩や袖口にレースのフリルがたっぷりあしらわれ、袖の部分がレースのシースルーになっている白いブラウスとデニムを合わせた春らしいコーディネートを見せている。
◆久間田琳加の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「いつもオシャレで参考になる」「色白で発光してる」「ピンクヘアと服がめちゃくちゃ合ってる」「ドキッとした」「めっちゃ可愛い」「すごく楽しそう」「金沢行きたくなってきた」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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