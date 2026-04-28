【ファミマ】税抜300円以下のお手軽パスタ「醤油とだしのペペロンチーノ」「明太子パスタ」発売
ファミリーマートは4月28日、「明太子パスタ」(321円)と「醤油とだしのペペロンチーノ」(321円)を沖縄県を除く全国のファミリーマートで発売した。
「醤油とだしのペペロンチーノ」(321円)、「明太子パスタ」(321円)
昨今の物価高騰が続く中、ランチ代を賢く抑えたいというニーズが高まっている。これまで同社のパスタは400円〜500円台が中心だったが、税抜300円以下の「お手軽パスタ」シリーズ2商品が登場した。単品での利用はもちろん、栄養バランスを考えたサラダや、スイーツ、ホットスナックなどとの買い合わせも楽しめるように、麺量を抑えたお手軽サイズを採用した。
「明太子パスタ」(321円)
明太子パスタは、昆布や鰹のだしを効かせながら、辛さのパンチのある明太子ソースに、刻み海苔をトッピングした一品。
「醤油とだしのペペロンチーノ」(321円)
醤油とだしのペペロンチーノは、白だし醤油を使って、食べやすい味わいに仕上げた和風のペペロンチーノ。
「醤油とだしのペペロンチーノ」(321円)、「明太子パスタ」(321円)
昨今の物価高騰が続く中、ランチ代を賢く抑えたいというニーズが高まっている。これまで同社のパスタは400円〜500円台が中心だったが、税抜300円以下の「お手軽パスタ」シリーズ2商品が登場した。単品での利用はもちろん、栄養バランスを考えたサラダや、スイーツ、ホットスナックなどとの買い合わせも楽しめるように、麺量を抑えたお手軽サイズを採用した。
「明太子パスタ」(321円)
明太子パスタは、昆布や鰹のだしを効かせながら、辛さのパンチのある明太子ソースに、刻み海苔をトッピングした一品。
「醤油とだしのペペロンチーノ」(321円)
醤油とだしのペペロンチーノは、白だし醤油を使って、食べやすい味わいに仕上げた和風のペペロンチーノ。