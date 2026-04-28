大ヒットドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン3より、迫力満点の予告編が公開された。米HBO・HBO Maxで2026年6月21日より放送・配信開始となる。

ジョージ・R・R・マーティン著『炎と血』に基づく本作は、「ゲーム・オブ・スローンズ」の約200年前を舞台に、ターガリエン家の玉座を巡る内戦を描いた物語。シーズン1は2022年、シーズン2は2024年にリリースされ、HBO史上屈指の大ヒットシリーズとなった。

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シーズン3の予告編は、デイモンがレイニラに「今や、かつて誰も持ち得なかった力を手に入れた。レイニラ、お前は難攻不落の帝国を築くだろう」と語るシーンで幕を開ける。アリセントは「王位に就く前なら心が拒絶したであろうようなことを、あなたはすることになる」と警告し、今後の壮絶な戦いを予感させる。

新キャラクターのオーマンド・ハイタワーは「ターガリエン家は野蛮な血筋だ。我らは正当なる王を復位させるという神聖な大義のもとに行動している」と翠装派を鼓舞。一方エイゴンは、鉄の玉座に座るエイモンドについて、「俺は弟を殺すか、あるいはその試みの中で死ぬかだ」と覚悟を口にする。

映像では、ドラゴンが空を飛び交う「水道（ガレット）の海戦」が大迫力で描かれるほか、弓や剣による野戦シーンも続々と登場。いまだかつてない規模で戦火が広がっていく。

今回の予告編は、メキシコで開催されたイベント「CCXP MX」で初披露されたもの。ショーランナーのライアン・コンダルは、「断トツで最大規模のシーズンになっています。ダークで、ユーモアもあり、アクション満載で、感動的。そしてもちろん、ドラゴンが山ほど登場します」と。デイモン役のマット・スイスも、シーズン3は「より壮大で、より大胆で、より血なまぐさく、より残酷で、より危険な方向を目指している。つまり、このシリーズの本質に立ち返ろうとしているのです」と加えている。

「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン3は、2026年6月21日より米HBO・HBO Maxで放送・配信開始。日本ではU-NEXTで独占配信となる。

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