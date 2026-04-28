“空室だらけ・修繕放置・管理は丸投げ”の都内築40年アパートが、建て替えなしで「安定収益物件」に変貌したワケ

“空室だらけ・修繕放置・管理は丸投げ”の都内築40年アパートが、建て替えなしで「安定収益物件」に変貌したワケ