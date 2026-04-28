楽音（読み：ささね）初のオリジナル曲「mosi mosi?」がTikTok総再生回数4億回を突破

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SNSを中心に活動する18歳の楽音（読み：ささね）の初オリジナル楽曲「mosi mosi?」（4月22日リリース）が、リリース初週でTikTok総再生回数4億回を突破。日本のTikTok楽曲ランキング「トップ50」「バイラル50」での首位獲得に加え、韓国の同ランキングでも同時に首位を獲得した。

■“新しい渋谷系”として評価されている「mosi mosi?」《もしもーし、聞こえてる？》

TikTokやInstagramなどSNSを中心に、モデルやインフルエンサーとして活動する楽音は、2025年3月にTikTokでカバー投稿を開始し、シンガーとしてのキャリアをスタート。約1年で50万フォロワーを突破し注目を集めるなか、初のオリジナル曲となる「mosi mosi?」をリリース、グローバルバイラルヒットを記録している。

リリース前にSNSで先行公開された本楽曲は、キッチュな電子音構成のエレクトロポップ。HALCALIなどに代表される“渋谷系”や、1990年代後半～2000年代初頭の国産ゲーム音楽を思わせる曲調が海外のJ-POPリスナーに支持され、“新しい渋谷系”として評価されている。

公開当初から《もしもーし、聞こえてる？》という日本語のセリフや、サビのメロディが話題を呼び、日本、韓国、東南アジア、北米を中心に、ダンス、ミーム、BGMなど多岐にわたって使用されている「mosi mosi?」。

特に韓国では、現地のアーティストに楽曲がピックアップされたことを契機にダンスチャレンジが波及、日本語の歌詞のままで当てぶりされたダンス動画や、手書き風の装飾を施した動画が続出している。

楽曲「mosi mosi?」は、現在各音楽ストリーミングサービスにて配信中。また、YouTubeにてOfficial Audioも公開中だ。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「mosi mosi?」

https://lnk.to/sasane_mosi-mosi

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