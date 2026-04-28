「我々より優れたチームはない」パリSG指揮官、CL準決勝バイエルン戦を前に強気発言！敵将コンパニへの愛も「特に好きな監督だ」
パリ・サンジェルマンを率いるルイス・エンリケ監督が、現地４月28日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）準決勝、バイエルン・ミュンヘン戦を前に強気な姿勢を覗かせた。クラブ公式サイトが発言を伝えている。
昨季ついに欧州制覇を果たしたパリSGは、今季もCLで確かな強さを発揮。ラウンド16でチェルシーを２戦合計８−２、準々決勝でリバプールを２戦合計４−０で撃破した。
もっとも、バイエルンにはリーグフェーズで顔を合わせた際に、１−２で敗れているが、エンリケ監督は自信満々だ。
「両チーム（パリSGとバイエルン）はヨーロッパのトップ２だ。アーセナルも素晴らしいシーズンを送っているね。安定感という点では、バイエルンは（今季の公式戦で）２敗しかしていないため、おそらく我々よりわずかに上回だろう。しかし、私たちが示してきたパフォーマンスという点では、我々より優れたチームはない。（リーグフェーズで）トップ８入りを逃した後も、そう言った」
エンリケ監督は一方で、元バーンリー指揮官のヴァンサン・コンパニが率いるバイエルンについて、こうも語った。
「彼らの選手たちはみんな好きだし、ヴァンサン・コンパニはイングランドで証明した通り、一流の監督だ。彼がバイエルンに就任した時、我々はすぐに彼らがどんなチームになるかを見抜いた。バイエルンは常に攻撃を仕掛けてくるから、見ていて最も楽しいチームの１つだ。私はどの監督も好きだが、特に攻撃的な監督が好きで、彼はその１人だ」
なお、伊藤洋輝も所属するバイエルンとは、準決勝で２度戦う。まずはホームに迎え、５月６日に敵地で再戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
昨季ついに欧州制覇を果たしたパリSGは、今季もCLで確かな強さを発揮。ラウンド16でチェルシーを２戦合計８−２、準々決勝でリバプールを２戦合計４−０で撃破した。
「両チーム（パリSGとバイエルン）はヨーロッパのトップ２だ。アーセナルも素晴らしいシーズンを送っているね。安定感という点では、バイエルンは（今季の公式戦で）２敗しかしていないため、おそらく我々よりわずかに上回だろう。しかし、私たちが示してきたパフォーマンスという点では、我々より優れたチームはない。（リーグフェーズで）トップ８入りを逃した後も、そう言った」
エンリケ監督は一方で、元バーンリー指揮官のヴァンサン・コンパニが率いるバイエルンについて、こうも語った。
「彼らの選手たちはみんな好きだし、ヴァンサン・コンパニはイングランドで証明した通り、一流の監督だ。彼がバイエルンに就任した時、我々はすぐに彼らがどんなチームになるかを見抜いた。バイエルンは常に攻撃を仕掛けてくるから、見ていて最も楽しいチームの１つだ。私はどの監督も好きだが、特に攻撃的な監督が好きで、彼はその１人だ」
なお、伊藤洋輝も所属するバイエルンとは、準決勝で２度戦う。まずはホームに迎え、５月６日に敵地で再戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」