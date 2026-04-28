「我々より優れたチームはない」パリSG指揮官、CL準決勝バイエルン戦を前に強気発言！敵将コンパニへの愛も「特に好きな監督だ」

「我々より優れたチームはない」パリSG指揮官、CL準決勝バイエルン戦を前に強気発言！敵将コンパニへの愛も「特に好きな監督だ」