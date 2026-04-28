日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の番付を発表し、熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が新関脇に昇進した。静岡県出身の関脇は１９３０年夏場所の天竜以来で、静岡から初の優勝と大関昇進を目標に掲げた。春場所優勝の霧島（３０）＝音羽山＝は、現行のかど番制度となった１９６９年名古屋場所以降、魁傑、照ノ富士に次いで３人目となる平幕以下に落ちてから大関へ、１２場所ぶり復帰した。琴勝峰（佐渡ケ嶽）は新三役で新関脇に昇進。若ノ勝（湊川）が新入幕を果たした。

大関復帰の霧島は「これからがスタート」と先を見据えた。「万歳がしたい」と優勝をせがまれ、春場所で約束を果たした長女アヤゴーちゃんは今春小学校に入学し『おおぜききりしま』と記した書き取り帳を見せるようになったという。

霧島は「いろいろ自分よりうまくなってくる。僕も一緒についていかないと置いていかれる」と警戒。モンゴル出身なだけに、日本の小学校の問題が分からない時は「パパ、分からないのか！」と言われ「ちょっとまずい」と刺激を受けた。

平幕降下からは３人目となる再大関に「自分のことを信じて戻れた」と胸を張った。２４日で３０歳となり、師匠の音羽山親方（元横綱鶴竜）が３０代で５度優勝、先代師匠の陸奥親方（元大関霧島）が３１歳で大関に昇進しただけに「いい３０代にしたい。二人に負けないように」と誓った。