『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）第2話では、スナックのママ・あかり（野呂佳代）の過去が描かれた。

参考：三浦透子、『銀河の一票』に新聞記者役で登場 「とても意義を感じています」

茉莉（黒木華）に都知事選出馬を要請されたあかり。突然のことに戸惑うというより本気にしていない様子のあかりは、いつもと同じ朝を迎える。それは一見すると穏やかな日常だった。

前回、どんな人が政治家に向いていて、どのような人生をたどったら政治家を志すのだろうと書いた。第2話で描写されたのは、都知事を目指すことになるあかりのこれまでの歩みである。

笑顔を絶やさないあかりが「動いてないと。誰かの役に立ってないと、笑ってないと沈んじゃう。私はきっとたくさん何かを間違えた」と感じるのは、救えなかった過去があるからだ。「前にも後にも進めない」どん底にあかりはいた。

そんなあかりの前に現れたのが茉莉だ。茉莉は秘書を辞めた後も政治のしぐさが抜けていなくて、言葉づかいやあかりへの態度にもそれが出てしまう。政策がオートで口をついて出る茉莉だが、あかりを前にしてそれではいけないと気づく。

ドラマを離れて観察すると、茉莉が話す内容はなかなか強烈である。都政から政治を変えると強調するが、本音は「自分を副知事に任命してほしい」。政治の世界へ復帰するにはそれ以外にないからだ。そのためなら、父である民政党幹事長の鷹臣（坂東彌十郎）の疑惑を追及することもいとわない。無名の新人を担ぐのも選挙戦略の一環。かなりの策士である。

あかりは淡々と聞き流していて、よく言えば地に足が着いている。生活感覚がある人は、政治家になりませんかと誘われても簡単にOKを出さないものだ。茉莉はあかりにこだわるが、あかりにも今の生活を辞められない事情があった。そのことを茉莉は同行先の施設で知る。

誰かを助けようとする人は、どんな人なのだろうか。政治家の仕事は広義の人助けである。とし子（木野花）との出会いのエピソードを通じて明かされたのは、あかりも救われた側だったということ。ちょうど茉莉があかりに救われたように、全てを手放そうとしたあかりをとし子が引きとめた。

何のために生きているかわからない、とつぶやくあかりに「念のため」と言い、甘いことだってあるかもしれないよと声をかけるとし子は、居場所を作る人だった。あかりを店に置き、認知症が進んだ自分の後を託した。とし子のスナックは、あかりにとってなくしてはいけない場所だった。

救う側は同時に救われる側であり、そんな自分たちのために居場所が必要。今作は、もっとも身近で基本的な「公共」のあり方を描いている。

あかりの話を聞いて茉莉はあきらめがついた、というか納得したかもしれない。自分があかりに魅かれたのは理由があったのだ。そこから帰る場所がなくなった茉莉は、あかりとの間の壁がなくなったように見えた。寂しさを共有できる相手になり、二人の距離が縮まっていく。

アイスを口に入れる瞬間の野呂佳代の笑顔は本物だった。同じ目線で、同じ景色の中を歩く。自身の理想を「きれいごと」と卑下する茉莉に、あかりは「きれいなことを諦めないって一番強いよ」と励ました。

あかりの美点は相手の長所を見つけられることだ。茉莉は意志を持っていて、相手の良いところを見るあかりは、それを体現できる人間といえる。そんなあかりの心の美しさを映すエピソードがあった。とし子に教えられたレシピをわざと忘れたふりをして、何度も聞く自分をあかりは「意地悪だよね」と言う。意地悪どころか、愛情の深さに心打たれた。

観測気球に合わせてカメラ目線で有権者にアピールする日山（松下洸平）、暗躍する面従腹背の雫石（山口馬木也）、踊るようなフットワークの記者・雨宮（三浦透子）など、周辺人物が充実してきた第2話。当初は政治を扱う生ぐさい内容を予想していたが、ここまで徹底して人間を描いている。すごく良い助走をしていると思う。

（文＝石河コウヘイ）