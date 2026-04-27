『落ちこぼれ退魔師は異世界帰りで最強となる』、「キミコミ」で2巻分完全無料キャンペーン開催
キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】では、ヴァルキリーコミックス『落ちこぼれ退魔師は異世界帰りで最強となる』(漫画：紅丸／原作：秀是)の2巻分完全無料キャンペーンを2026年5月5日まで開催している。
■異世界帰り×伝奇バトル開幕！
落ちこぼれと呼ばれ、周囲から見下されていた退魔師の少年・星守真夜。
彼は神の導きで異世界に渡ると勇者パーティと共に魔王討伐の責務を果たし、現代へ帰還する。
しかしそこで待ち受けていたのは、復讐に燃える男との新たなる戦いだった……。
現在、「キミコミ」にて、2巻分無料公開中。
また、ヴァルキリーコミックス『落ちこぼれ退魔師は異世界帰りで最強となる』は3巻まで発売中
○【異世界】魔王を倒して現代に帰ってきた退魔師が最強の力で無双！『落ちこぼれ退魔師は異世界帰りで最強となる1』PV
(C)紅丸(C)秀是／キルタイムコミュニケーション
■異世界帰り×伝奇バトル開幕！
落ちこぼれと呼ばれ、周囲から見下されていた退魔師の少年・星守真夜。
しかしそこで待ち受けていたのは、復讐に燃える男との新たなる戦いだった……。
現在、「キミコミ」にて、2巻分無料公開中。
また、ヴァルキリーコミックス『落ちこぼれ退魔師は異世界帰りで最強となる』は3巻まで発売中
○【異世界】魔王を倒して現代に帰ってきた退魔師が最強の力で無双！『落ちこぼれ退魔師は異世界帰りで最強となる1』PV
(C)紅丸(C)秀是／キルタイムコミュニケーション