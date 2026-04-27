

左から：サントリー ビール開発生産本部 ビール商品開発研究部 開発主の浅野翔氏、同 ビール・RTD部の神里元氏

サントリーは、昨年12月にリニューアルした「ザ・プレミアム・モルツ」をより贅沢に家庭でも楽しんでもらうべく、7種の「プレミアムグラス」と「新・神泡リング」を景品としたマイレージキャンペーン「絶対もらえる！選べるプレミアムグラスキャンペーン」を6月30日まで実施している。4月21日に開催されたプレミアムグラス体験会では、「ザ・プレミアム・モルツ」のブランド戦略やキャンペーンの概要について紹介すると共に、実際にプレミアムグラスを使った飲み比べを行い、グラスによる味わいの違いを体感した。



サントリー ビール・RTD部の神里元氏

「『ザ・プレミアム・モルツ』は、2003年の発売以来、一貫して消費者に『美味しいビールと過ごす“豊かな時間”』を提供し続けてきた。また、『飲用時品質』を徹底し、消費者に最高の一杯を楽しんでもらうために、飲食店と連動し“神泡”のビールを届けてきた」と、サントリー ビール・RTD部の神里元氏。「時代の変化にともない、ビールの飲み方も“ゆったりビールを楽しむ”人が増えており、『ザ・プレミアム・モルツ』の提供する価値やおいしさは、現在のニーズにマッチしていると考えた。そこで、改めて『ザ・プレミアム・モルツ』を手に取るきっかけをつくり、ファンの増加を図るべく、昨年12月にリニューアルを実施。進化した中味とパッケージに一新した」と、リニューアルを実施した狙いを説明した。



ザ・プレミアム・モルツ

「リニューアルでは、消費者の『プレミアム』への捉え方やあり方の変化に対応。『ザ・プレミアム・モルツ』の記号性を深堀り・再定義し、3段ロゴを中心に、ブランド初の紺一色のパッケージに刷新した。また、中味については、深いコクと心地よい余韻を向上している」と、リニューアルした商品のポイントについて紹介。「今回のリニューアルにともない、『家でもグラスに注いで楽しむ』消費者が多い『ザ・プレミアム・モルツ』ならではの施策として、同ブランドとして6年ぶりのマイレージキャンペーン『絶対もらえる！選べるプレミアムグラスキャンペーン』を展開する。このキャンペーンでは、選べる7種のプレミアムグラスと新開発した神泡リングを景品として用意し、マイレージの点数に応じて必ずプレゼントする」と、マイレージキャンペーンを通じて「ザ・プレミアム・モルツ」の魅力をさらに多くの消費者に伝えていくとアピールした。



サントリー ビール開発生産本部 ビール商品開発研究部 開発主の浅野翔氏

続いて、同 ビール開発生産本部 ビール商品開発研究部 開発主の浅野翔氏が、プレミアムグラスによる味わいの変化について説明した。「『ザ・プレミアム・モルツ』は、ダイヤモンド麦芽やファインアロマホップ、天然水醸造というこだわりの素材と、手間暇かけたダブルデコクション製法およびアロマリッチホッピング製法によって、華やかな香りと深いコク、心地よい余韻が特徴となっている。リニューアルでは、麦芽由来の香味成分を見える化し、うまみに寄与する成分の引き出し方を進化させることで、さらに深いコクと心地よい余韻を実現した」と、リニューアルによる中味の進化について解説。



左から：No.1「ゆったり、心満たす、薄づくりグラス」、No.2「お店気分、プロ仕様グラス」、No.3「1人でゆっくり、贅沢グラス」、No.4「誰かとゆっくり、乾杯ペアグラス」、No.5「泡、嗜む、神泡グラス」、No.6「余韻、まとう、大人グラス」、No.7「香り、ひらく、ご褒美グラス」

「お酒の中身の味わいの感じ方は、グラスの形状によっても大きく変化する。そこで今回、『ザ・プレミアム・モルツ』を、家庭の様々なシーンで楽しんでもらえるよう7種のプレミアムグラスを用意した。No.1は、ゆったり気分で心満たす『薄づくりグラス』。No.2は、お店気分の『プロ仕様グラス』。No.3は、1人でゆっくり味わう『贅沢グラス』。No.4は、誰かと2人で楽しむ『乾杯ペアグラス』。No.5は、泡を嗜む上質なひとときを提供する『神泡グラス』。No.6は、心地よい余韻をまとう『大人グラス』。No.7は、華やかな香りがひらく『ご褒美グラス』となっている」と、7種7様の味わいが楽しめるプレミアムグラスの特徴について教えてくれた。



No.2「お店気分、プロ仕様グラス」

ここで、実際にプレミアムグラスを使って「ザ・プレミアム・モルツ」の飲み比べを行った。今回使用したのは、No.2「お店気分、プロ仕様グラス」とNo.5「泡、嗜む、神泡グラス」、No.7「香り、ひらく、ご褒美グラス」の3つのプレミアムグラス。「お店気分、プロ仕様グラス」は、飲食店でも使われている定番のタンブラーグラスに、ダイヤモンドカットをまとわせた逸品。ビールが口に入る量や口当たりのテクスチャーにこだわって設計されている。「ザ・プレミアム・モルツ」の味・香り・余韻をバランス良く感じることができる。



No.5「泡、嗜む、神泡グラス」

「泡、嗜む、神泡グラス」は、内面に特殊なコーティングを施すことで、きめ細かなクリーミーな神泡を実現。口部の金彩が上質なひとときを演出し、心地よい余韻をより一層体感できる。



No.7「香り、ひらく、ご褒美グラス」

「香り、ひらく、ご褒美グラス」は、飲み口が少し開いた形状の特徴的なフォルム。「ザ・プレミアム・モルツ」の香りがグラスの中でたまり、飲むときには開いた飲み口から、華やかな香りをしっかり楽しめる。自分だけのご褒美時間を堪能できるグラスとなっている。

［「ザ・プレミアム・モルツ」マイレージキャンペーン概要］

名称：絶対もらえる！選べるプレミアムグラスキャンペーン

レシート有効期間：6月4日（木）

レシートアップロード期間：6月8日（月）23:59

応募受付期間：6月30日（火）23:59

景品：

絶対もらえる24点コース「選べるプレミアムグラス1種」

絶対もらえる72点コース「選べるプレミアムグラス2種＋新・神泡リング」

抽選でもらえる6点コース「選べる厳選グルメ」デジタルカタログギフト（1000名）

サントリー＝https://www.suntory.co.jp/

絶対もらえる！選べるプレミアムグラスキャンペーン＝https://mobile.suntory.co.jp/cpn/beer/premium/members/pmmcp/